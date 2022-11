‘Granxa Circular’, unha iniciativa para revalorizar os produtos cun modelo de sustentabilidade

O cumprimento dunha estratexia de sustentabilidade en todas as súas vertentes, económica, social e ambiental, debe ser un dos requisitos fundamentais das granxas na actualidade. As directrices, recomendacións e campañas a nivel europeo e nacional toman a sustentabilidade como a base de calquera negocio, e a gandería non ía ser menos. Desta forma, a aposta por unha economía circular é unha prioridade para acometer por gandeiros e veterinarios.

Grazas a Nanta, a gandería conta agora cunha proposta para avanzar neste modelo de traballo: Granxa Circular. Esta iniciativa permítelle á gandería demostrar o compromiso coa sustentabilidade a través dunha avaliación obxectiva das actividades da granxa. Mediante un enfoque multidisciplinar, Granxa Circular inclúe varias ferramentas de cálculo e conta con indicadores solventes, medibles e prácticos, outorgándose ás granxas unha cualificación segundo o seu nivel de cumprimento, e sendo posible a verificación da certificación de sustentabilidade por parte de AENOR.

Unha forma de revalorizar os produtos

É o caso de granxas como SAT Gonzar, situada en Portomarín (Lugo), todo un exemplo de eficiencia en vacún leiteiro que obtivo a certificación A de Granxa Circular e o certificado de conformidade de Aenor. “Grazas a este modelo de sustentabilidade de Nanta, puidemos detectar potenciais áreas para perfeccionar. Sempre hai oportunidade de mellorar”, declara o seu xerente, Alberto Arias, para o que “valores como a saúde e o benestar animal, así como o respecto ambiental e o compromiso social,” – todos eles incluídos no proxecto de Granxa Circular –“son hoxe en día claves para alcanzar o éxito.”

Desta forma, en SAT Gonzar téñeno claro, un certificado destas características supón revalorizar os seus produtos e defender así unha mellor posición fronte á industria e no mercado. “Baixo o noso punto de vista, proxectos como o de Granxa Circular achégannos diferenciación e reflicten o traballo e o esforzo que día a día realizamos na nosa granxa”, conclúe.

Acerca de Granxa Circular Granxa Circular é a proposta de Nanta para avanzar na sustentabilidade da gandería. Aliñada co ‘Roadmap’ de Nutreco 2025, trátase dun modelo de sustentabilidade co que demostrar o grao de sustentabilidade dunha granxa atendendo a catro piares fundamentais: económico, ambiental, social e benestar animal. Co Decálogo de Granxa Circular como guía, un conxunto de dez troncos críticos a considerar, Granxa Circular cualifica ás granxas en tres categorías (A, B e C) en función dos seus resultados de sustentabilidade. Granxa Circular cualifica ás granxas en tres categorías, A, B ou C, en función dos seus resultados de sustentabilidade en catro piares: económico, ambiental, social e benestar animal Cun enfoque multidisciplinar, inclúe varias ferramentas de cálculo e avaliación e conta con indicadores solventes, medibles e prácticos, sendo posible a verificación da certificación de sustentabilidade por parte de Aenor. Máis información en www.nanta.es/granja-circular.

Acerca de Nanta

Nanta é a compañía líder na fabricación e comercialización de pensos compostos na Península Ibérica. Comezou a súa actividade no 1968 e desde entón o alto grao de compromiso cos seus clientes e o mundo da produción gandeira en xeral, a tecnoloxía empregada e os seus programas de I+D+i e calidade supuxeron un auténtico motor de avance para este sector industrial. Unha clara vocación e aposta pola innovación que a compañía mantén e manterá no futuro.

Englobada dentro da multinacional Nutreco, Nanta conta con 21 centros de produción dotados de tecnoloxía punta e todos eles certificadas na norma ISO 14001 de medio ambiente e ISO 45001 de prevención de riscos laborais.

Cabe destacar sobre todo a certificación de seguridade alimentaria FSSC 22000, garantía da seguridade e a calidade dos produtos da compañía. No seu portfolio de máis de 200 produtos atópanse alimentos para porcino branco e ibérico, para cunicultura e avicultura, para vacún de carne e de leite, ovino e caprino, e para a alimentación de cans, gatos e cabalos.