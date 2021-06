Gandería de leite de Ordes ofrece posto de traballo estable

Del Río Deus SC busca un traballador de apoio para realizar tarefas como muxir ou facer as camas. Valórase experiencia

A gandería Del Río Deus SC de Ordes ofrece posto de traballo estable e con incorporación inmediata para realizar labores de apoio no día a día desta explotación familiar de producción de leite.

Trátase dunha gandería con instalacións modernas que dobrou hai 7 anos o número de animais e que está a muxir neste momento unhas 140 vacas. Os horarios de muxido teñen lugar ás 7 da mañá e ás 6 e media da tarde nunha sala de 14 puntos.

Á fronte desta explotación atópase José e o seu fillo Miguel, que buscan un empregado de reforzo. Valórase experiencia en posto semellante e que a persoa sexa responsable no traballo.

Experiencia en manexo do gando

As tarefas a realizar consistirían fundamentalmente en muxir e acondicionar camas, así como outras necesidades puntuais que puideran xurdir dentro do que é o manexo do gando.

Non é necesario dispor de carnet de conducir, xa que non habería que traballar con maquinaria. A alimentación do gando na explotación realízase mediante o carro mesturador dunha CUMA da zona.

Día e medio de libranza á semana

En canto ás condicións do posto, o horario de traballo sería en xornada partida e con día e medio de libranza á semana. Tanto os días de descanso como as vacacións a disfrutar serían flexibles en función da organización do traballo na granxa.

A gandería está ubicada na parroquia de Lesta, a 6 quilómetros da capitalidade municipal, na estrada que vai de Ordes a Carballo.

As persoas interesadas no posto de traballo poden poñerse en contacto con José no teléfono 660 940 407.