 “En España contrólase de forma exhaustiva o benestar animal no transporte, pero non no resto da cadea”

Recentemente quedou constituída a Confederación Española de Transporte de Animales Vivos (CETM Animales vivos) da que forma parte FROET xunto con outras 24 asociacións provinciais e ASTRAVI.

A Confederación estableceu a súa sede en Madrid e a Secretaría Xeral e a súa dirección técnica recae en Pedro Martinez. Falamos con el sobre os obxectivos desta nova entidade e sobre a situación do sector de transporte de animais vivos en España.

-Por que decidistes crear a asociación CETM Animaless Vivos dentro da Confederación Española de Transporte de Mercadorías?

CETM é a asociación de maior representación a nivel nacional e un deses motivos é a mellora ano tras ano dos seus servizos. É por iso que se creou esta especialidade, para ampliar a cobertura de servizos aos seus asociados.

-Cal é o grao de representatividade da asociación dentro do sector do transporte de animais vivos?

Actualmente CETM Animais vivos ten un total de 300 empresas e unha frota de máis de 2000 vehículos que abarcan o transporte de animais vivos, alimentación animal e SANDACH. Isto tradúcese en que somos a asociación con maior representatividade.

Dar unha porcentaxe de representación é difícil xa que o MITMA e o MAPA non teñen unha base de datos que identifique claramente a esta especialidade do transporte de servizo público, pero si podemos dicir que as grandes empresas do sector están dentro de CETM e que facilmente esteamos preto do 55%.

“Os próximos cambios normativos relacionados co benestar animal son os que máis preocupan ao sector”

-Cales son as principais problemáticas ás que se enfronta neste momento o voso colectivo?

Os próximos cambios normativos relacionados co benestar animal son os que máis preocupan ao sector, xa que estamos a falar dunha posible redución de horas de viaxes dos animais ou a limitación das exportacións a terceiros países, onde o transporte rodado ten un activo moi importante a nivel económico.

Outras problemáticas que ten o sector son:

-A introdución de animais non aptos por parte das explotacións, onde a administración responsabiliza ao transportista e sanciónao. Débese traballar coa administración para que realice un baremo sancionador equitativo entre todos os intervinientes da cadea loxística.

-O escaso número de centros de centros de limpeza e desinfección, como a deficiencia nas súas instalacións en gran número deles.

-O transporte ilegal. Unha problemática que é moi acusada en equino, gando bravo e ovino.

-Tempos de espera excesivos en matadoiros nacionais e nos portos para a exportación a terceiros países.

-A implantación das 44 Tm e os 4,5 m de altura. Esta medida é necesaria para certas especies como o bovino ou as porcas de desvelle.

-A escaseza de condutores.

-A nivel normativo e de regulación, que lle demandades ás administracións?

As nosas principais reclamacións son:

-Un baremo sancionador equitativo que avalie a responsabilidade de cada membro da cadea loxística.

-Axudas para as renovacións de frota dos colectores.

– Facilidade para a realización por parte dos profesionais dos cursos de BA no transporte.

-Que a administración avalíe o impacto económico que levarían certos cambios normativos no transporte animal. Por exemplo, a altura mínima do piso para cada especie nos colectores; se se implantasen as recomendacións da EFSA, preto do 70% da frota actual quedaría obsoleta.

– Ferramentas que garantan que as operacións de carga e descarga son realizadas polo persoal das explotacións e os matadoiros.

– Implantación dunha rede de centros de limpeza e desinfección cuns estándares mínimos de calidade.

-Cal sería a especie ou o tipo de animais máis esixente e complexa á hora de realizar o seu transporte?

Cada especie ten un manexo e unhas especificacións distintas. No transporte de animais xogamos con distintos factores como é a temperatura, os tempos de viaxe dos animais e a densidade de carga. Por todo iso é difícil avaliar que animal é o máis problemático a transportar.

-E en canto ao benestar animal, coa vosa experiencia, cales son as claves para reducir o estrés dos animais de abasto durante o seu transporte?

Esta claro que a redución das horas de viaxe, evitar as temperaturas extremas, a densidade de carga e facer as cargas e descargas áxiles son puntos clave para reducir a tensión animal. Tamén hai que destacar que hai que respectar unhas horas mínimas de viaxe para que os animais non sufran un alto nivel de estrés, aínda que este varia segundo a especie. No caso do porcino é conveniente manter un mínimo de 2 a 3 horas de viaxe para que os animais non acumulen a tensión da carga e descarga.

“É prioritario concienciar a gran parte dos cargadores para que respecten o benestar animal e a actual normativa”

-En que áreas vedes marxe de mellora neste último apartado?

Hai moitísimas cousas que mellorar tanto a nivel practico como normativo, pero o primeiro, é concienciar a gran parte dos cargadores en respectar o benestar animal e a actual normativa.

-As áreas de desinfección son claves para a bioseguridade no transporte. Como valorades a situación actual nesta área e que cambios vedes necesarios?

Os centros de limpeza e desinfección son escasos e algúns deles precarios. Hai que mellorar substancialmente e facer un seguimento máis exhaustivo destes centros. Tamén cabe destacar que os matadoiros dispoñen do seu propio centro de limpeza e desinfección, pero no 90% dos casos non están dimensionados para dar servizo a todos os vehículos que necesitan para manter o seu nivel de sacrificio, creando esperas prolongadas aos transportistas.

“Os centros de limpeza e desinfección son escasos e algúns deles precarios”

Hai que mencionar que o MAPA sacou a ferramenta RECELIDE que facilita a procura destes centros e a futuro (abril de 2024) será obrigatorio o rexistro das limpezas e desinfeccións na plataforma.

-A normativa española de transporte de animais vivos é máis restritiva que a francesa ou a portuguesa?

Se falamos de restricións en países europeos quen leva o premio é Alemaña e Países Baixos polas súas limitacións de transporte no verán, pero tamén hai que destacar que a súa administración fai un control rigoroso in situ durante as cargas e descargas.

“En España contrólase de forma exhaustiva o benestar animal no transporte, pero non no resto da cadea”

En España o problema que temos é que a administración leva un control exhaustivo do transporte animal, algo que é correcto, pero que non evita que se incumpran as normas de benestar animal por non ter medios suficientes para controlar as cargas ou outras operacións.

Desde CETM cremos que a administración debe levar este control, pero entendemos que se debe crear un baremo sancionador que castigue de forma proporcional a todos os integrantes da cadea loxística para reducir substancialmente o número de incidencias no transporte. Isto levaría a sancionar de forma máis severa aos cargadores ante animais non aptos e aos organizadores se realizan mal os itinerarios das viaxes.

-No caso do transporte de gando vacún, lévase reclamando desde o sector que se incremente a altura do remolque de 4 a 4,5 metros, tal e como se está autorizado en Francia, para mellorar a competitividade e o benestar animal. Compartides esta reclamación, tedes información sobre cambios normativos respecto diso?

É necesaria esta medida por benestar animal. A nivel normativo a Lei 3/2022 xa contemplaba este cambio, de feito íase a implantar xunto ás 44 Tm pero o adianto das eleccións xerais bloqueou a medida que estaba a piques de aprobarse de maneira oficial co consecuente cambio na norma da DXT. Actualmente está parado e xa veremos cando poderemos retomar este tema.

Doutra banda, tamén a Comisión Europea ten previsto realizar cambios normativas no que son as masas e dimensións dos vehículos de transporte de animais vivos.

-Estades a lograr repercutir en nos portes os incrementos do prezo do gasóleo?

O sector subiu o prezo dos portes, pero aínda así non se repercutiu toda a subida. Hai unha parte do prezo por km que foi absorbido polos transportista e outra parte polo cliente, aínda así creo que isto ocorreu en gran parte dos sectores, non só no noso.