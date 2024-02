EN DIRECTO – Debate: propostas para o agro galego na próxima lexislatura

‘Campo Galego’ organizou en Lugo este debate, transmitido tamén online, no que as tres formacións con representación parlamentaria, PPdeG, BNG e PsdeG-PSOE debaten sobre os desafíos que encara a Xunta nos próximos catro anos para apoiar á gandería, agricultura e sector forestal.

Os debatintes son os seguintes:

– José Balseiros (PpdeG). director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias e director do Fondo Galego de Garantía Agraria da Consellería do Medio Rural. Candidato do PPdeG por Pontevedra.

– Xosé Luis Rivas (BNG). Portavoz de Medio Rural do BNG no Parlamento.

– Jaime Losada Sobrado (PSdeG-PSOE). Veterinario e integrante da candidatura do PSdeG-PSOE por Lugo.

Cada partido tivo libertade para decidir os seus representantes no debate. Moderará o acto o codirector de Campo Galego David González e dará a benvida do acto o subdirector de Prácticas e Mobilidade da Escola Politécnica Superior de Lugo, Emilio Carral.

Está previsto que o acto teña unha duración total de 2 horas (16.30 – 18.30 h.).