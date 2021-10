Desde mañá pódense solicitar as axudas ás explotacións de titularidade compartida

Administración convocante: Ministerio de Agricultura

Prazo: Ata 19/10/2021

Resumo:

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación publicou hoxe no Boletín Oficial do Estado (BOE) un extracto da convocatoria para o exercicio 2021 para a concesión directa de subvencións ás explotacións agrarias de titularidade compartida, con obxecto de contribuír ao pago das cotas correspondentes á Seguridade Social. O prazo de presentación de solicitudes comeza mañá, 5 de outubro e conclúe o 19 de outubro.

Poderán optar a estas axudas as explotacións agrarias que se atopen inscritas en situación de alta no Rexistro de explotacións agrarias de titularidade compartida do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, cun mes de antelación á data en que se publique este extracto da convocatoria no BOE.

A convocatoria destas subvencións aprobounas o pasado martes 28 de setembro o Consello de Ministros mediante o Real Decreto 819/2021, no que tamén se establecen as bases reguladoras da mesma. A convocatoria ten unha dotación orzamentaria dun millón de euros.