Gadis visibiliza a importancia das mulleres rurais na economía local

Varias mulleres emprendedoras, que abastecen de produtos locais aos Supermercados Gadis, contaron as súas historias de superación e esforzo para sacar adiante a pequenas e medianas empresas cuxo orixe está na riqueza do sector agroalimentario

Gadis volveu a organizar un foro coas mulleres rurais como protagonistas para axudar no seu empoderamento tendo en conta o relevante papel que asumen para o desenvolvemento sostible da súa contorna. Coa asistencia de máis de corenta profesionais de diversos sectores produtivos, e baixo o título “Mulleres rurais: a importancia na economía local”, levouse a cabo esta xornada na sede do CEIDA (Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia), con posibilidade de seguimento vía streaming.

O foro abrírono a directora de Marketing e RSC e a responsable de Calidade de GADISA Retail, Melisa Pagliaro, e Yolanda Álvarez, respectivamente. Articularon a súa intervención ao redor da aposta pioneira da compañía pola produción local como eixo vertebrador do tecido socioeconómico das comunidades nas que está implantada. Esta aposta tamén é un dos piares sobre os que se asenta o seu programa de Responsabilidade Social Corporativa para o desempeño económico, social e ambiental. Na práctica, estes valores que identifican á empresa supuxeron máis de 466 millóns destinados a compras a provedores de orixe local en 2022, co consecuente impacto positivo na súa contorna. Nos Supermercados Gadis incentívase a adquisición de produtos de proximidade, frescos, de tempada e ecolóxicos.

A súa visión para o emprendemento, os numerosos retos que afrontan a diario, a capacidade para proporcionar benestar a toda a comunidade a través da creación e desenvolvemento de pequenas e medianas empresas xeradoras de emprego e de afianzar poboación no rural son algunhas das fortalezas que enumeraron as responsables de GADISA Retail sobre estas profesionais, coas que a compañía mantén unha estreita colaboración comercializando os seus produtos de orixe local, na maioría dos casos, desde hai moitos anos.

O papel dos Grupos de Desenvolvemento Rural

O foro tamén serviu para poñer de manifesto a relevancia dos Grupos de Desenvolvemento Rural como elementos integradores e dinamizadores nas súas respectivas áreas de influencia. O xerente do GDR Mariñas-Betanzos, Jorge M. Blanco, e a produtora Cristina Bañobre, tamén socia da entidade, intercambiaron opinións e experiencias sobre as iniciativas que levan a cabo para mellorar a calidade de vida da poboación local a partir da valorización do territorio, o seu patrimonio natural e cultural. Unha destas accións, coa que Gadis coopera, é o proxecto Ecocomedores, que impulsan once GDR en Galicia para promover a alimentación saudable e de proximidade nos menús escolares dos centros educativos.

Mesa redonda

As tres protagonistas da nova campaña audiovisual de Gadis sobre as mulleres rurais tomaron a palabra na mesa redonda que puxo fin ao foro. Marta Novoa (Finca A Reinica), Cristina Vázquez (Verduras Chelin) e Maika Mougan (Hortamanda) narraron as súas experiencias á fronte das súas respectivas pemes. As tres agradeceron o apoio de Gadis e coincidiron en que o seu traballo permítelles xerar emprego, conciliar a vida persoal e familiar e estar en contacto coa natureza.

Tres historias de superación e esforzo diario como o mellor exemplo de que o emprendemento na contorna rural é complexo, pero a terra está a xerar novas oportunidades de negocio, sendo polo de atracción para asentar poboación a través da innovación e a competitividade. Tanto o sector agrícola como o gandeiro están a atraer, na actualidade, cada vez a máis novos profesionais que impulsan a súa modernización captando e retendo talento vinculado a actividades económicas tradicionais.