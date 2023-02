De Heus España renova a súa estrutura directiva

De Heus España renovou postos clave da súa estrutura directiva cos obxectivos de fortalecer a súa posición de referencia a nivel nacional en nutrición animal e facer fronte aos novos retos que expón o sector de face a 2023.

Así, Jesús Sierra Rodríguez foi nomeado novo director xeral. Licenciado en Bioloxía pola Universidade de Salamanca, a súa cidade natal, Sierra conta cunha ampla experiencia nas áreas comercial e de mercadotecnia do sector, ás que leva ligado desde 2002.

Desde o grupo confían en que, con esta bagaxe, contribuirá ao éxito do negocio da compañía no noso país. Así o indicou o BG Director Central Eastern Europe & Iberia de De Heus, Gerd Botter, a quen Sierra reporta desde o pasado 1 de maio.

Sierra asume, ademais, a dirección comercial da compañía.

“Nesta nova etapa, márcome varios retos”, sinala. “O primeiro é seguir mellorando o coñecemento técnico da empresa co obxectivo de estar á vangarda en innovación e desenvolvemento de novos produtos. Outro reto importante é seguir profundando no enfoque centrado no cliente e en sustentabilidade, para seguir ofrecendo produtos de calidade e cun impacto positivo no medio ambiente. Por último, seguir mellorando a dirección comercial e continuar ampliando a carteira de clientes, mantendo á empresa como líder no sector”.

O novo director xeral desempeñou diversos postos técnicos en explotacións agropecuarias mentres cursaba os seus estudos de Bioloxía. En 2002 comezou a traballar en Laboratorios Intervet, onde ocupou o cargo de director de Mercadotecnia de rumiantes.

En 2008, Sierra iniciou a súa experiencia na área comercial asumindo a coordinación de vendas da área norte para a empresa Laboratorios Fatro ademais da dirección de Mercadotecnia para rumiantes, labores que exerceu até o ano 2016.

A súa última experiencia laboral desempeñouna na empresa Trouw Nutrition Iberia, para a que traballou como director de Mercadotecnia e Estratexia até xullo de 2021, data na que foi promocionado ao posto de director comercial e mercadotecnia para Europa e Asia Central.

“Tres das maiores fortalezas de De Heus son o seu coñecemento técnico, o seu coñecemento en compras de materias primas a nivel mundial e o seu enfoque centrado sempre no cliente e a sustentabilidade. Conxugar todas estas fortalezas coa miña experiencia anterior para evolucionar aínda máis a compañía será o gran obxectivo de futuro”, sostén Sierra.

Por outra banda, Pedro Torres (Coimbra, 1976) foi nomeado novo director de Mercadotecnia e Estratexia para Iberia. Licenciado en Zootecnia pola Universidade de Trás-os Montes e Alto Douro (UTAD), en Portugal, e cun Posgrao en Dirección Comercial e Vendas, Torres conta cunha ampla experiencia na área técnica-comercial do sector, ao que leva ligado de maneira profesional desde o ano 2000.

O novo director de Mercadotecnia e Estratexia para Iberia iniciou a súa carreira laboral en Saprogal Portugal en 2006. Desde entón, foi desempeñando traballos en diferentes postos da área técnico-comercial: asistente técnico de rumiantes, responsable do equipo de asistencia técnica de rumiantes no norte, xefe de produto de vacún de leite, director de vendas e, desde o 2020, director do departamento de Desenvolvemento e Estratexia de Portugal.

“Sinto un gran orgullo pola confianza que as persoas que dirixen esta compañía están a depositar en min para axudar a liderar un departamento tan importante, e nun país aínda máis importante, como o é España dentro o universo De Heus”.

Entre os obxectivos que se marca para a etapa que comeza, Torres comprométese a “valorar todo o que se fai ben, que é moito, dando facilidades a todas as persoas para medrar e ser aínda máis creativas; atopar novos ou mellores usos para os recursos que xa temos ou innovar a través da incesante procura de diferenciación, que inevitablemente pasa tamén pola formación e competencia tecnolóxica da nosa proposta de valor”.

“De Heus traballará diariamente para ser un socio privilexiado dos seus clientes no seu camiño cara á construción dun futuro mellor e máis sustentable”, conclúe.

Sobre Royal De Heus

De Heus Nutrición Animal contribúe á dispoñibilidade e accesibilidade de alimentos seguros e saudables de maneira sustentable. A través dos seus produtos, coñecemento e experiencia, axuda aos gandeiros de todo o mundo a progresar.

Como empresa familiar, fundada en 1911 e especializada en nutrición animal durante catro xeracións, busca activamente oportunidades para xerar valor e impacto en toda a cadea de produción de proteína animal.

Conta cun experimentado equipo de miles de profesionais, producindo alimentos para animais en máis de 20 países en todo o mundo. Ademais, opera en Europa do Leste, África, Medio Oriente e Sudamérica a través da exportación de concentrados e premezclas. Desta forma, contribúe cada día ao desenvolvemento do sector gandeiro.

En España, De Heus está presente en practicamente todo o territorio nacional a través dos seus 12 centros de produción e preto de 450 empregados. Posúe unha capacidade produtiva superior ao millón de toneladas anuais.