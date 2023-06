Achegar aos nenos a importancia das vacas e o seu benestar: como está a revolucionar De Heus Kids o ensino en materia gandeira

No mundo actual, ante o crecente peso da educación dos máis pequenos e o benestar animal, é fundamental ensinar aos nenos a importancia do coidado dos animais de granxa. As vacas, por exemplo, xogan un papel crucial na nosa sociedade, proporcionando leite e carne para o consumo humano, ademais de seren unha parte integral da vida nas explotacións gandeiras.

É por iso que a páxina web https://www.deheuskids.es converteuse nun recurso de gran valor para educar aos máis pequenos sobre as particularidades destes animais e promover así o seu benestar animal. Estes son os principais ámbitos nos que opera o novo portal:

1. Conciencia sobre a orixe e a calidade dos produtos lácteos e cárnicos a través da alimentación do animal.

É crucial que os nenos comprendan de onde proveñen os alimentos que consomen a diario. Ao educalos sobre as vacas e a súa contribución á nosa cadea alimentaria, podemos axudarlles a desenvolver un maior respecto e aprecio por estes animais. A plataforma De Heus Kids destaca os aspectos clave da súa alimentación e como inflúe esta mesma na saúde e produtividade do animal. Explícase que é o costro, a forraxe, o ensilado, algunhas curiosidades como outro tipo de alimentos que lles gusta comer ás vacas, etc.

Ao educar aos nenos sobre a alimentación das vacas, bríndaselles unha comprensión máis profunda da relación entre a nutrición e a calidade dos produtos lácteos e cárnicos que consomen. Isto permítelles apreciar a importancia dunha alimentación saudable e sustentable tanto para as vacas como para eles como consumidores. Neste sentido, de Heus Kids axúdalles tamén a diferenciar as partes da tenreira que compran no supermercado.

2. Promoción do benestar animal.

A educación temperá sobre o benestar animal é fundamental para garantir un futuro sustentable e ético na industria gandeira. Os nenos poden aprender sobre a vida e as necesidades básicas destes animais. De Heus Kids dedícase a promover o benestar animal e ofrece recursos que explican como se coidan e se manexan as vacas na granxa de maneira respectuosa e ética. Explica tamén por que se utilizan ventiladores nas naves, que significa pacer, por que ás vacas non lles gustan as altas temperaturas, a importancia de que teñan un lugar cómodo para deitárense, en que consisten os robots de muxido, etc.

3. Conexión coa natureza e a vida na granxa.

Nun mundo cada vez máis urbano e tecnolóxico, é crucial que os nenos teñan a oportunidade de conectar coa natureza e comprender a vida na granxa. As vacas son unha parte integral desta contorna e educar aos nenos sobre elas permítelles desenvolver un maior aprecio pola vida rural e as interaccións entre os animais e a súa contorna. Isto non só enriquece o seu coñecemento, senón que tamén fomenta unha conexión máis profunda coa natureza e o medio rural. Desta maneira, De Heus Kids explica aos nenos que unha vaca ten catro estómagos, que son as pezuñas, que son os crotais, cal é o seu matamoscas natural, a diferenza entre vacas que producen leite e vacas de carne, etc.

A educación dos nenos acerca das vacas e o benestar animal é esencial para garantir un futuro sustentable na industria gandeira e conseguir o fortalecemento do mundo rural. Ao ensinar aos nenos sobre as vacas, non só os empoderamos con coñecementos sobre a orixe dos alimentos, senón que tamén cultivamos valores éticos e unha conexión máis profunda cos animais e o medio rural.

Coñece a nosa páxina web https://www.deheuskids.es e o interesante vídeo acerca dos tenreiros que mestura debuxos e imaxes dunha granxa real, presentado polos seus personaxes principais Ana e Dani:

https://www.deheuskids.es/noticias-y-eventos/ana-y-dani-visitan-una-granja-de-terneros.

Ademais, na páxina tamén atoparás todo o material e os mellores consellos para que os nenos poidan levar a cabo as súas presentacións para o colexio sobre os animais de granxa.