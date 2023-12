Datalife atrae en catro anos máis de 22 millóns de investimentos para a dixitalización en Galicia

O Hub de Innovación Dixital DATAlife, que cumpre catro anos desde o seu nacemento a finais de 2019, atraeu a Galicia máis de 22 millóns de euros en investimento, coa mobilización dun total de 27 proxectos. Ao redor de 10 deses 22 millóns proceden exclusivamente de fondos europeos, como Dixital Europe ou o programa Horizonte.

Outros sete millóns chegan a través de fontes privadas. DATAlife, grazas a este investimento, mobilizou máis de 27 proxectos de transformación dixital, organizando 70 eventos sobre tecnoloxías dixitais disruptivas e dando relatorios noutros 100 eventos, nos que presentou o Hub e as capacidades de Galicia como eixo innovador en Europa. As iniciativas de DATAlife chegaron a máis de 5.000 entidades. Dentro das súas áreas de traballo, está a agroalimentaria e a forestal.

Actualmente conta con asociados de diversos sectores que achegan a DATAlife o soporte para alcanzar os seus obxectivos. Destaca o traballo que realiza a súa Xunta Directiva con Pablo Álvarez Freire (Zendal) na presidencia; Sebastián Pantoja (Televés) na vicepresidencia; Carme Pampín (Bioga) en tesourería; Luis Pérez Freire (Gradiant) na secretaría e como vogais Roberto C. Alonso (ANFACO-CECOPESCA); Rocío Mosquera (Agrupación industrial Saúde de Galicia) e Gumersindo Feijoo (Universidade de Santiago de Compostela).

DATAlife tamén obtivo o apoio da Consellería de Economía, Industria e Innovación tras unha convocatoria competitiva en 2019 para a selección de DIHs estratéxicos para Galicia. DATAlife, a través desta iniciativa, foi designada entidade colaboradora pola Xunta en convocatorias como ConectaHubs e ConectaCovid, Axudas á dixitalización industria 4.0, Obradoiros á dixitalización industria 4.0, Centros de Fabricación Avanzada ou dixitais.

Ademais, apoiou a construción en Santiago de Sionlla Biotech e o seu Centro de Servizos Innovadores para Empresas Biotecnolóxicas (CSIEB), que actuará como catalizador para a creación de start-ups e a atracción de empresas tractoras intensivas en I+D+i. No 2022 pechou con éxito o proxecto Hub Iberia Agrotech (HIBA) que atraeu a Galicia case medio millón de euros para impulsar un ecosistema plurirregional centrado na dixitalización do sector agroalimentario. Colaborou con Andalucia, Estremadura e Portugal, contando coa Xunta de Galicia como integrante do consorcio. Mobilizou a máis de 150 pemes sectoriais en mesas redondas, enquisas e servizos.

Outro fito foi a creación dun demolab de dixitalización e tecnoloxías avanzadas no Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Neste laboratorio de demostración implantar sensores avanzados e unha plataforma que permite a identificación e monitorización en tempo real das árbores nunha das leiras experimentais do centro.

Referentes para Europa desde Galicia

Outro dos fitos de DATAlife foi a súa selección como Hub Europeo de Innovación Dixital (EDIH) en 2022, pasando a converterse no único Hub galego que recibe apoio económico da Comisión Europea (CE). Só hai 12 DIHs financiados pola CE en España e 150 en Europa. O proxecto dota á asociación e aos socios do consorcio, que é 100% galego, dun orzamento de 5,6 millóns de euros que será dedicado, principalmente, ao apoio de entidades galegas. Está co-financiado pola CE con fondos DIGITAL EUROPE e polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo (MINCOTUR) con fondos NextGeneration.

DATAlife capta así 2 millóns de euros equivalentes a financiamento en aberto para pemes, que poderán recibir servizos financiados ao 100% a través do programa PADIH. O cofinanciamento de Europa permite que as pemes reciban servizos de DATAlife por valores que duplican os límites do programa PADIH para aqueles DIHs que só conseguiron o selo de excelencia. DATAlife pode ofrecer servizos por ata 60.000 euros, no canto de 30.000. Inclúe formación, probas piloto, plans de dixitalización, mentorización para startups tecnolóxicas, entre outros.

DATAlife en cifras:

• 22 millóns euros en proxectos de dixitalización para Galicia

• 10 millóns en fondos públicos europeos

• 7 millóns en fondos privados

• 27 proxectos traccionados

• 5.000 pemes alcanzadas

DATAlife pecha o período “con cifras remarcables e empezará o próximo ano 2024 con novos proxectos para seguir avanzando, xunto coas entidades galegas, cara a un futuro máis dixital”.