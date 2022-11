Cursos gratuítos para formar a maquinistas forestais

Data inicio: 01/12/2022

Data fin: 01/02/2023

Lugar: Grupo Forma-t, Rúa Acibro, Ru, Villalba, España

Ence Enerxía e Celulosa colabora con Forma-t para a realización de dous cursos para instruír novos maquinistas forestais para procesadoras e autocargadores. Son cursos gratuítos e buscan responder á alta demanda de maquinistas de procesadoras e autocargadores forestais, unha profesión en auxe e que actualmente presenta carencia de profesionais.

Durante os cursos, os alumnos aprenderán os fundamentos teóricos para o manexo da maquinaria e o seu mantemento. Tamén realizarán prácticas tanto nun simulador de última xeración como en máquinas profesionais. Ademais, atenderán a un curso de prevención de riscos laborais mediante o cal obterán un certificado en PRL, o que axudará a instruír profesionais con coñecementos en seguridade.

Os cursos serán impartidos pola empresa de formación Grupo Forma-t en Vilalba (Lugo), a partir do próximo 1 de decembro, cunha duración de dous meses e en modalidade presencial.

Esta iniciativa diríxese a persoas desempregadas con interese en empezar a traballar como maquinista forestal, sen experiencia previa en procesadoras e autocargadores, coa oportunidade de incorporación a empresas líderes do sector ao termo da formación. Os interesados no curso poden informarse ou apuntarse ao mesmo a través do teléfono 982 51 36 05, do email info@grupoforma-t.es ou a través desta páxina web.

O curso ten como obxecto desenvolver e profesionalizar o sector, así como por seguir mellorando a seguridade no traballo. A compañía prevé que parte dos alumnos, unha vez finalizado o curso, empecen a traballar en empresas líderes do sector forestal, como as de aproveitamento forestal e maderistas, contribuíndo ao seu crecemento. Ademais, Ence pretende promover a contratación de mulleres, menos representadas na ocupación forestal. “Así, conseguirase reforzar a sustentabilidade do sector forestal, nutríndoo de talento feminino”, apuntan desde a compañía.