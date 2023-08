Cursos de micoloxía silvestre e cultivo de fungos en Monforte de Lemos

O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Monforte de Lemos organiza para os meses de outubro e novembro dous cursos de micoloxía.

-Curso de micoloxía silvestre:

Celebrarase os días 25 e 26 de outubro en horario de 16:00 a 20:00 horas, coa seguinte programación:

Teoría 4h:

-Coñecementos básicos de micoloxía.

-Conceptos fundamentáis á hora de identificar e colleitar cogomelos.

-Coñecemento dos diferentes taxóns, así como a clasificación dos fungos dentro destes.

-Identificación de diferentes xéneros e especies moi coñecidas polo seu interese gastronómico ou de outro tipo.

-Diferentes aplicacións dos fungos.

Práctica 4h:

Saída ó monte para apañado de cogomelos, material e técnicas empregadas.

O código para realizar a preinscrición é FC2023F127045 que se debe realizar a través desta ligazón

Para máis información enviar un email a maria.lourdes.diaz.fernandez@xunta.gal

Curso de cultivo de fungos:

Celebrarase os días 6 e 7 de novembro en horario de 16:00 a 20:00 horas, coa seguinte programación:

Teoría 4h:

– Comprender as bases do cultivo e as posibilidades que existen á hora de producir cogumelos.

– Coñecer as fases de cultivo do shiitake en madeira paso a paso.

– Acadar os coñecementos precisos para establecer unha pequena explotación de cultivo de shiitake sobre madeira como complemento a outras actividades agroforestais.

Práctica 4h:

– Coñecer e utilizar os diferentes materiais e ferramentas necesarias para o cultivo de shiitake sobre madeira (tipos de madeira, tipos de inóculo, diferentes procedementos de inoculación, etc.)

– Coñecer as fases de cultivo do shiitake en madeira paso a paso e levalo á práctica.

O código para realizar a preinscrición é FC2023F127046, que se debe realizar a través desta ligazón.

Para máis información enviar un email a maria.lourdes.diaz.fernandez@xunta.gal