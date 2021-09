Curso en Ribadeo sobre poda de árbores en altura

A Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), organiza este venres 10 de setembro no Centro de Formación e Experimentación Agroforestal (CFEA) Pedro Murias de Ribadeo un curso sobre técnicas de gabeo, desprazamentos e poda en altura. A iniciativa está previsto que se desenvolva en horario de mañá e tarde, de 10,00 h. a 14,00 h. e de 16,00 h. a 20,00 h.

A acción formativa persegue explicar as técnicas de trepa e desprazamentos sobre árbores, os métodos de poda en altura xunto cos seus fundamentos e como se pode podar dende o alto do propio exemplar con motoserra e outras ferramentas de xeito seguro. Así, o programa recolle os principios xerais do traballo de poda en altura, as distintas técnicas de trepa e gabeo e os equipos de trepa e de acceso á árbore, así como os métodos de poda en altura.

Este curso está dirixido en xeral a calquera persoa vinculada profesionalmente cos sectores produtivos relacionados coa agricultura, gandaría, industria agroalimentaria e cadea forestal-madeira, así como a mozos e mozas do medio rural galego e a persoas con expectativas de incorporación ao sector.

Para inscribirse é preciso descargar a solicitude nesta ligazón, e enviala cuberta ao enderezo electrónico [email protected] Os interesados en asistir poderán solicitar calquera información adicional chamando ao teléfono 982828553.