Curso en Muras para obter maiores rendementos das explotacións apícolas

Esta acción formativa organízase en Muras entre o 5, 6, 7 e 19 de agosto na Casa do Concello e no apiario didáctico do municipio, e terá unha duración total de 20 horas

Esta acción formativa está enfocada a mellorar os rendementos das explotacións