Curso de iniciación e mellora da gandería de vacún de carne

Data inicio: 12/07/2021

Data fin: 16/07/2021

Lugar: Verís (Irixoa - A Coruña)

A Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGAGAL), en colaboración coa Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos organiza o curso “Iniciación e mellora da gandería de vacún de carne”.

A formación desenvolverase do 12 ó 16 de xullo en horario de 9.00 a 14.00 horas, polo que contará con 25 horas lectivas. O curso impartirase no local social de Verís, en Irixoa (A Coruña).

As xornadas están destinadas a agricultores en activo, persoas con solicitude de incorporación á actividade agraria, así como persoas en idade laboral e menores de 60 anos con expectativas de incorporación ao sector primario.

No curso abordaranse os seguintes contidos:

Situación do sector vacún de carne (Mundo – Galicia)

Razas de vacún de carne

Alimentación dos rumiantes e requirimentos nutricionais

Reprodución (fisioloxía e manexo reprodutivo)

Sistemas de produción en Galicia

Cebo de xatos (dentro e fóra)

Comercialización: opcións e estratexias

Sanidade (conceptos básicos)

Clima e Cambio Climático

Solo e planta (coñecementos básicos)

Manexo, implantación e fertilización de pradeiras (convencional e ecolóxico)

Instalacións básicas para o manexo do gando (casos prácticos)

O lobo e a gandería de vacún de carne

Actores ao redor da gandería (OACs, asesores, inspectores, veterinarios, insumos, …)

Axudas básicas (INC/PM, PB/PV, Agroamb, ZLN, Prevención, … Nova PAC)

Conta de explotación

Visita a unha gandería para a posta en práctica dos coñecementos adquiridos ao longo do curso

Avaliación do curso

Inscrición

As solicitudes deberán ser presentadas pola persoa interesada en participar no curso, preferentemente na Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos, empregando o seguinte formulario. Tamén se pode remitir ó correo [email protected] Ademais, os interesados poderán matricularse a través da sede electrónica da Xunta, mediante o procedemento PR004A.

Esta actividade está enmarcada no Plan de Formación ao Agro Galego 2021, impulsado pola Consellería do Medio Rural, co obxectivo de apoiar e promover a competitividade do sector agrario en Galicia.