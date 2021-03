Aberto o prazo de contratación para o seguro de cultivos forraxeiros

Ucoga, a correduría de seguros agrarios líder en Galicia, conta coa maior cota de mercado neste tipo de póliza especializada. Destaca especialmente o alto volume de seguros tramitados para cultivos de millo forraxeiro. Son especialistas no sector e explícannos todo sobre este tipo de seguro.

Que cultivos son asegurables?

A través do seguro para cultivos forraxeiros pódense asegurar as explotacións de millo forraxeiro, alfalfa forraxeira, veza forraxeira e outros cultivos forraxeiros para herba seca. Tamén entran nesta categoría de seguro as sementes forraxeiras e as producións de palla dos cultivos de cereais de inverno e dos pastos.

Que danos cobre este seguro?

Esta póliza cobre os danos que poida sufrir a produción de millo por un custo moi asumible para o propietario da explotación. Asegurar unha hectárea de millo pode oscilar entre 9 e 14 euros, e dá cobertura a riscos tan valorados como as adversidades climáticas (como seca), fauna silvestre como o xabaril, pedrisco ou incendio. Tamén son asegurables a non nascencia e o resto de adversidades climatolóxicas.

A contratación deste seguro garante a cobertura desde o momento de sementeira, cunha carencia de 6 días, finalizando no momento da recolección.

Cal é o prezo de produción?

Con respecto ao ano pasado, este ano aumenta o prezo de produción por quilo. Pasa de 0,032 a 0,038 euros/kg; isto indica que o seguro subirá un pouco pero que tamén, en caso de ter un sinistro, cobrarase unha maior indemnización.

Diferentes módulos para escoller a opción que máis de adapte a cada caso

Para este seguro existen 3 tipos de modalidades de contratación.

O módulo 1 e 2 teñen as mesmas coberturas cunha única diferenza: No Módulo 1, o cálculo da indemnización faise por explotación completa (Comarca) e no módulo 2 faise por parcela (exceptuando as coberturas de non nascencia e adversidades climáticas).

O terceiro módulo, denominado Módulo P, non cobre a non nascencia nin o resto de adversidades climáticas.

Cabe destacar que, sen dúbida, o módulo máis contratado é o Módulo 2, xa que neste pódese calcular o dano por parcela afectada.

Cal é o período de contratación?

Nestes momentos e, até o día 15 de abril, pódese contratar calquera dos 3 módulos. A partir do 15 de abril soamente estará dispoñible o módulo P, aberto até o 15 de Xullo do 2021. Estas garantías finalizan o 31 de outubro.

Que subvención ten este seguro?

A subvención que concede o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, a través de ENESA, dependendo do módulo que se escolla, pode chegar até as seguintes cifras.

Consulta con Ucoga a subvención que che corresponde en función das características da túa explotación. Ademais, informarante das subvencións que poida conceder a túa comunidade autónoma.

