Uns 300 gandeiros de Galicia e Asturias participan en Vilalba no Día do Gandeiro de Leite De Heus

Culmina así un ano no que De Heus bateu récord de vendas no segmento de vacún de leite.

Preto de 300 profesionais gandeiros procedentes de toda Galicia e de diferentes zonas do Principado de Asturias déronse cita o pasado 30 de novembro en Vilalba (Lugo) para celebrar a primeira edición do Día do Gandeiro de Leite De Heus, organizado pola compañía para “agradecer o seu compromiso e a súa contribución diaria á produción de alimentos”, en palabras do xefe de negocio de Rumiantes de De Heus, Ramiro Fernández.

A xornada arrincou coa benvida a cargo de Fernández e do director comercial na zona norte de España, Daniel Castro. “O mercado cambia e nós con el2, sostén o primeiro. “Desde fai catro anos, decidimos cambiar o rumbo polo xiro inminente que percibimos no mercado e a necesidade do gandeiro de adaptarse. A eficiencia global dunha granxa é clave; por iso, as presentacións desta xornada van enfocadas ao Big Data, as novas tecnoloxías, a robotización, o Plan Kaliber® de recría de tenreiras e Prelacto®. Estamos a preparar lanzamentos moi importantes para 2024 nesa dirección“, destacou.

A continuación, os xerentes de zona María del Carmen Expósito e Alejandro Rodríguez; Daniel Ramón Prado, Key Account de Vacún de Leite; o responsable do Servizo Técnico de Vacún de Leite, Miguel Iglesias; e o xefe de produto de Rumiantes a nivel global de Royal De Heus, Sander Abrahamse, disertaron sobre as necesidades das granxas actuais e a importancia da análise de datos globais.

Óscar Martínez, adxunto á Dirección Comercial de De Heus, puxo fin ao encontro coa presentación do exitoso proxecto De Heus Kids, co que a compañía pretende achegar o campo á cidade, educando os máis pequenos na importancia da produción primaria e o mundo rural.

Así, De Heus levou a cabo con éxito rotundo esta xornada de celebración, que culmina un ano con marca de vendas en vacún de leite para a empresa.

