Un congreso abordará en Chantada os últimos avances para o control da vespa velutina

A raíz da inmensa preocupación que está a xerar a expansión da Vespa velutina (o tártago negro de patas amarelas) e as consecuencias que está a ter para sectores como o apícola e o vinícola, os días 4 e 5 de novembro, o Grupo de Desenvolvemento Rural Miño-Ulla (GDR) e a Asociación Galega de Apicultura-AGA organizan en Chantada o I Congreso de Control de Velutina en Chantada (Lugo), no que se tratará a situación da velutina no Norte Peninsular, como está evolucionando e os distintos modelos ou medios de control dela, así como a efectividade deles.

As inscricións poden realizarse a través da web www.congresovelutina.es