As últimas innovacións no cultivo da pataca estarán presentes en Alimagro, do 1 ao 3 de setembro en Xinzo de Limia

Xinzo de Limia (Ourense) acolle do 1 ao 3 de setembro a cuarta edición da Feira do Agro de Limia, Alimagro, unha cita pensada para reforzar o carácter da vila como referente do cultivo da pataca en Galicia e no conxunto do territorio peninsular.

O alcalde de Xinzo de Limia e principal impulsor do encontro, Amador Díaz, avoga por “exportar” a España e Portugal un cultivo da pataca aínda “moi vivo” no territorio galego, onde -a diferenza doutras zonas- o consumo non decaeu.

O obxectivo deste encontro é, polo tanto, promover o cultivo da pataca, así como dar a coñecer á cidadanía e aos profesionais as principais novidades aparecidas no sector da maquinaria.

O pavillón polideportivo será, un ano máis, a sede da Feira da Pataca

e, paralelamente, a última maquinaria e apeiros de cultivo (Feira da Maquinaria) atópanse no Parque do Toural.

“O obxectivo da feira é servir de escaparate para todo o sector da pataca en España e Portugal, ademais de reforzar o vínculo entre produtores de sementes, produtores e operadores de toda a península”, sinala Díaz.

“Volveremos demostrar que xa non existen fronteiras no sector da pataca”, como demostra a presenza, dende a primeira edición, de numerosos profesionais portugueses, como os produtores de pataca de semente de Montalegre, a localidade próxima pertencente ao barrio da Vila. Real.

Xornada técnica o venres

A Feira Alimagro recollerá en Xinzo de Limia (Ourense) do 1 ao 3 de setembro as últimas novidades en materia de cultivo da pataca e maquinaria agrícola.

O encontro celebrarase na mañá do venres 1 de setembro e servirá de antesala a Alimagro, un evento de referencia a nivel nacional. O programa deseñado por CAMPO afonda en cuestións como a importancia da dixitalización e a aposta pola tecnoloxía na rendibilidade das explotacións.

Así, analizaranse as vantaxes do rego por goteo na pataca , unha técnica que mellora o uso da auga e, en consecuencia, fai que as explotacións sexan máis eficientes . Para este punto, estará presente a empresa Netafim , líder mundial na industria do rego por goteo .

A dixitalización tamén terá un papel importante no obradoiro técnico .A empresa Hispatec exporá como a “agrointelixencia” xa supón unha verdadeira oportunidade para o rural.

Nun mercado tan volátil como o actual, o almacenamento da pataca converteuse nun tema de gran relevancia tanto para o agricultor como para a industria. Neste punto, é fundamental atender determinados factores para que a conservación sexa axeitada ao longo dos meses. Neste sentido, Agrofield , empresa líder en servizos antixerme da pataca, ofrecerá as claves para un bo almacenamento da pataca.

Tecnoloxía, sustentabilidade, custos de produción, almacenamento, Lei da Cadea Alimentaria … son moitos os retos aos que se enfronta o sector da pataca.

A mesa redonda, que analizará estas e outras cuestións, contará coa participación de José González Vázquez , conselleiro do Medio Rural da Xunta de Galicia; Roberto García González , de Unións Agrarias; José Manuel Gómez , presidente do Consello Regulador da Pataca de Galicia; Juan Manuel Coello , director de Operacións de Patatas Meléndez, e Daniel Alves , de Coopbarroso.

Na mesma liña de estreitamento de lazos comerciais e humanos, Alimagro terá un acto de irmanamento de localidades hispano-lusas nas que a pataca ten unha especial relevancia. Entre as localidades que xa confirmaron a súa presenza, ademáis de Xinzo de Limia, están La Bañeza (León), El Carpio (Valladolid) ou Coristanco (A Coruña).