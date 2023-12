Seipasa celebra o seu 25 aniversario como pioneira no desenvolvemento da agricultura biolóxica

Seipasa celbra 25 anos de existencia, colaborando desde esa data cos agricultores para modernizar o sector agrario no país. Hai 25 anos nin a informática, nin internet, nin a tecnoloxía en xeral alcanzaran o nivel de desenvolvemento e modernidade do que gozamos hoxe en día. Tampouco o facía a agricultura. Por ese motivo, a historia de Seipasa aínda cobra máis valor, porque o seu nacemento prodúcese nun contexto totalmente diferente ao actual, cunha industria agrícola plenamente centrada na produción, dominada polos tratamentos de síntese química e na que conceptos como a sustentabilidade aínda non cobraran a importancia que teñen agora.

“Se houbo algo que nos impulsou cara ao futuro foi nosa visión para anticiparnos ao cambio. Obrigounos a nadar contracorriente durante moitos anos, coa incomprensión e o rexeitamento de parte da distribución, e cun mercado que non sempre entendía as nosas solucións. Pero, a realidade é que ese atrevemento e esa visión anticipatoria é a que nos permitiu ir un paso por diante do resto no desenvolvemento dun portafolio de base biolóxica. Chegamos os primeiros e agora levamos vantaxe”, asegura Pedro Peleato, CEO de Seipasa.

Para aqueles que non o coñezan, Seipasa é o acrónimo de Sociedade Europea de Intercambio de Produtos Agrícolas Sociedade Anónima. A compañía naceu a carón das oportunidades comerciais que se abriron tras a incorporación de España á Unión Europea, aínda que o punto de inflexión que marcou esa visión anticipatoria do cambio produciuse a case 8.000 km de Valencia.

“En 2001 viaxamos á Habana, Cuba, nunha visita empresarial organizada pola Universidade de Alacante. Cuba estaba sometida ao embargo de EE. UU que, entre outras moitas limitacións, impedía aos produtores dispoñer de tratamentos fitosanitarios para o control de pragas e enfermidades. Fronte a iso, os agricultores desenvolveran alternativas de loita biolóxica a partir de microorganismos e extractos botánicos. Para min, aquilo foi un cambio de paradigma. Entendín que o futuro da agricultura pasaba por aí e, ao regresar a España, apostámolo todo a esta liña de desenvolvemento”, lembra Peleato.

A partir dese momento, Seipasa instalouse en L’Alcúdia, a apenas 30 km de Valencia. Pronto chegou o desenvolvemento do primeiro portafolio de produtos, as primeiras experiencias comerciais en Murcia e Almería, a primeira exportación a Turquía e a primeira filial internacional en México. Houbo moitas primeiras veces en Seipasa ás que despois seguiron moitas outras ata construír unha compañía global con presenza en máis de 25 países de todo o mundo que aplican o modelo de Tecnoloxía Natural desenvolto pola compañía.

Aposta polos rexistros fitosanitarios

Pero que é a Tecnoloxía Natural? Pedro Peleato defínea como unha forma de entender a agricultura. “É un compromiso coa tecnoloxía, a innovación e a sustentabilidade aplicadas á agricultura para partir do uso de principios botánicos e microbiolóxicos. Tecnoloxía Natural é unha aposta polas estratexias de control integrado de pragas, así como pola redución ou substitución das materias activas de síntese química nos tratamentos. Esa é a base sobre a que construímos o noso portafolio de solucións e así o seguiremos facendo”.

Se aquela viaxe a Cuba marca o primeiro punto de inflexión na historia de Seipasa, o segundo prodúcese cando a compañía decide reforzar a súa orientación cara ao segmento do biocontrol e construír un catálogo avalado polo sinal do rexistro fitosanitario. “Hai máis de 15 anos vimos a necesidade de dar un futuro e un valor engadido real aos principios activos naturais cos que estabamos a traballar: había que rexistralos e poñelos no lugar oportuno”, relata Peleato.

Nova liña de bioherbicidas

Grazas a ese esforzo, Seipasa dispón de máis de 70 rexistros fitosanitarios en 25 países de todo o mundo. “Contamos cun portafolio de bioprotección propio conformado polas liñas de bioinsecticidas e biofunxicidas ás que, moi pronto, vai unir unha nova liña de bioherbicidas no mercado. Hai multinacionais que, para chegar ao mesmo portafolio de biolóxicos, tiveron que gastar miles de millóns de euros adquirindo empresas porque non dispoñían da tecnoloxía nin dos recursos necesarios. Nós fixémolo con recursos propios e cun modelo creado por e para os agricultores”, afirma o CEO de Seipasa.

Esa nova liña de bioherbicidas é o proxecto máis importante no que traballa Seipasa. Trátase dunha alternativa aos herbicidas sintéticos no mercado, e candidatos a desaparecer, que presenta un novo modo de acción descoñecido ata o de agora e non aplicado por ningunha das referencias no mercado. Para facer realidade este proxecto, a compañía acaba de inaugurar a súa nova planta industrial que, xunto cun novo edificio de oficinas, suman 4.000 novos m2 para dar o salto a ese futuro máis inmediato.

Premio Nacional de Innovación 2020

Chegados a este punto, alí onde as memorias do pasado se funden cos proxectos de futuro, convén preguntarse cal é o recordo máis emocionante destes 25 anos. “Quedo co Premio Nacional de Innovación que nos outorgou o Ministerio de Ciencia e Innovación no ano 2020. Aquel ano de loita titánica contra a Covid19 as compañías farmacéuticas ou de telecomunicacións tiveron un papel moi relevante a nivel social, pero o premio á empresa máis innovadora de España foi para Seipasa, unha compañía do sector primario. Como membro dunha familia de profesionais da agricultura sentín un enorme orgullo ao recibilo, pero aínda o sentín máis polos millóns de agricultores que cada día pisan o barro a pesar de todos os problemas e barreiras aos que se enfrontan. Este premio tamén é seu”, lembra Pedro Peleato. Por todos eles, Seipasa prepárase para, como mínimo, 25 anos máis.