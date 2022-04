Quantis®, o novo escudo antiestrés de Syngenta para protexer o millo fronte á seca e o frío

Este ano 2022 arrinca forte para Syngenta xa que, en tan só dous meses xa presentou dúas novas innovacións no seu catálogo de solucións biolóxicas, un dos eixos do desenvolvemento futuro da compañía. Se en xaneiro presentouse NutribioN®, un probiótico para cereal fixa o Nitróxeno no cultivo e activa o seu crecemento, este mes de febreiro presenta Quantis®, un produto natural elaborado a base de fermentación de fermentos que promove un escudo antiestrés na planta, ademais de ter acción prebiótica.

Quantis® é un fermento exclusivo de Syngenta que achega unha dobre acción aos cultivos: Por unha banda, é unha fonte de metabolitos secundarios de acción bioestimulante protectora contra a tensión abiótica; e, por outro é un prebiótico que activa os sistemas defensivos da planta por presenza de sustancias recoñecidas químicamente.

Este dobre modo de acción é básico para poder loitar contra todo tipo de tensión que sofren os cultivos, xa sexa frio, calor, seca, salinidade da auga, etc., ou tensión oxidativa e osmocótica, até posibles danos celulares e problemas de crecemento. Nestes casos, as plantas perden a súa vitalidade e capacidade de crecemento, fallan os mecanismos para a súa propia protección contra enfermidades e, en definitiva, decae o seu potencial produtivo.

Con Quantis® lógrase activar e regular o bo funcionamento dos xenes implicados na protección contra a tensión das plantas. Así, por unha banda actívanse os xenes que manexan procesos vitais como a osmoprotección, a detoxificación e a fotosíntese; e, por outro, poténciase a produción de metabolitos para para a protección de nucleótidos e proteínas, a protección das membranas celulares e a aparición de antioxidantes e osmoprotectores para bloquear a resposta á tensión. En consecuencia, conseguimos o mantemento da capacidade fotosintética; a estabilización de membranas celulares e a redución da temperatura do vexetal, atrasando a senescencia.

Un millo mais verde, con mellor calidade de gran e maiores producións

O escudo natural que ofrece Quantis® contra a tensión dos cultivos e os seus efectos prebióticos ten un claro efecto na mellora da sanidade e crecemento da planta e nos resultados finais da colleita. Así, nos ensaios realizados por Syngenta en diversos cultivos, como o millo, viuse que a aplicación de Quantis® consegue un cultivo máis verde, con mellor calidade de gran e maiores producións en condicións de seca, reducindo claramente a tensión hídrica. Tamén no cultivo de trigo, incrementa o rendemento, atrasa a senescencia e aumenta o tempo de enchido de gran.

O período óptimo de aplicación de Quantis® é antes de ou durante as fases fisiolóxicas que determinan o crecemento, por exemplo durante a floración, e antes de situacións de tensións por influencia de factores abióticos como a seca, etc. Quantis® non presenta incompatibilidades específicas cos cultivos autorizados, e pode ser mesturado con numerosos produtos fitosanitarios e fertilizantes de uso común, aínda que desde Syngenta recoméndase sempre consultar co técnico da compañía en cada zona para sacar o máximo potencial ao produto.

En resumo, Quantis® é un bioestimulante que mellora o crecemento das plantas mediante a explotación fisiolóxica e proporciona á planta un escudo exclusivo contra a tensión abiótica, favorecendo o establecemento microbiano polo seu efecto prebiótico.