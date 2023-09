Syngenta presenta en Fruit Attraction a súa innovación e compromiso coa Agricultura Rexenerativa

Baixo a lema “Da Innovación á Tradición” Syngenta estará presente na próxima edición de Fruit Attraction que se celebra en Madrid os días 3 ao 5 de outubro.

Syngenta mostrará na feira Fruit Attraction as súas últimas novidades en innovación dirixida a impulsar as prácticas de Agricultura Rexenerativa. En palabras de Ronan de Hercé, director xeral en Syngenta Iberia: “Syngenta ten un forte compromiso coa xestión ambiental e a innovación en agricultura. O sector agrícola está a transformarse para facer fronte aos desafíos, pero este cambio debe ocorrer máis rápido. En Syngenta, cremos que o impulso das prácticas de agricultura rexenerativa pode acelerar e afortalar esta transformación dos nosos sistemas alimentarios globais”. .

Entre as principais novidades que Syngenta presenta nesta edición destaca a súa liña de biolóxicos. O ano pasado a compañía foi premiada nos premios á innovación da feira pola súa bioestimulante de última xeración Persicop. Unha innovación biolóxica que favorece a capacidade retentiva do chan e reduce eficazmente as perdas por lixiviación do Nitróxeno mellorando a fertilidade e a saúde do chan. Este ano completa o seu porfolio de con Nutribio N e Cepacet, ambas as novas solucións biolóxicas que melloran das características fisicoquímicas do chan.

No que a mellora varietal se refire, Syngenta segue centrando a súa innovación en dotar de resistencias ás súas variedades que permitan optimizar o uso de insumos no cultivo, reducir as perdas e desperdicios e aumentar así a produtividade ao longo de toda a cadea.

En tomate, ante un momento de cambio de todo o sector debido á entrada do virus do rugoso (ToBFRV) no mercado e as súas consecuencias, Syngenta presenta as súas variedades Lansor, Barosor, Ibeth, Quri e Waqu, xa no mercado, xunto con outras dezasete variedades de tomate saladette, rama e cherries e babyplum actualmente en fase de ensaio para a súa introdución durante esta campaña.

Doutra banda, Syngenta mostrará tamén na feira as súas resistencias ao virus de Nova Deli, que afecta ás cucurbitáceas. Especificamente presentará variedades de calabacín e pepino resistentes a este virus.

En melón, Syngenta presenta IDEAL- MELON, un melón tipo cantaloupe que se caracteriza pola súa excelente conservación e longa duración sen sacrificar nin un só aroma do melón clásico. O novo deste melón é o seu indicador único do estado de maduración. Un cambio progresivo da súa cor externa permite ao produtor determinar o momento perfecto para a súa colleita e consumo.

A innovación en agricultura dixital e de precisión será unha das novidades máis destacadas este ano. Syngenta presentará a súa plataforma Cropwise, na que se integran numerosas ferramentas que permiten entre outras funcións o monitoreo satelital de cultivos e a recompilación de datos xeolocalizados de todas as pragas, malas herbas e enfermidades a pé de campo. Cropwise permite analizar a saúde dos cultivos desde calquera sitio para axilizar a identificación de problemas en parcelas. Inclúe tamén un caderno de campo para planificación, control e rexistro todas as actividades realizadas nas leiras.

Neste sentido tamén, Syngenta presenta aos premios INNOVATION HUB na feira o seu dispositivo “Interra® Scan”. Un novo escáner que ofrece mapeo de solos en alta resolución de até 27 capas de información, brindando á produtores información precisa sobre a saúde do chan das súas explotacións. A súa tecnoloxía de detección proporciona un mapeo de todas as propiedades principais do chan: nutrientes, pH, textura, materia orgánica, carbono e a capacidade de intercambio de cationes, así como a elevación e a dispoñibilidade de auga para as plantas.

Syngenta estará presente na feira Fruit Attraction no pavillón 9 caseta D24.