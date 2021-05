Profiler®: Alta persistencia fronte ao mildiu en viñedo

Profiler® é un funxicida de BAYER cunha alta persistencia fronte ao mildiu, protexendo ao viñedo durante un maior período de tempo.

“Profiler® é un anti-fúnxico de acción sistémica e penetrante, cunha actividade prolongada no tempo protexendo acios e follas de forma eficaz fronte ao mildiu, especialmente no período de maior sensibilidade á enfermidade”, destacan desde Bayer.

Este anti-mildiu combina na súa composición dúas materias de actividade complementarias: fluopicolida e fosetil-Ao. Fluopicolida é un ingrediente activo pertencente a unha nova familia química, cunha potente acción preventiva e, aínda, curativa e anti-esporulante sobre os mildius. Pola súa banda, Fosetil-AL é un ingrediente activo sistémico, cunha sistemia tanto ascendente (acrópeta) como descendente (basípeta) e con acción preventiva sobre mildius.

A sistemia completa de fosetil-AL asociada á acción translaminar da fluopicolida garante unha perfecta protección.

Profiler mostra actividade preventiva contra o mildiu da vide

Dadas as características do produto as aplicacións poderán realizarse de modo preventivo, separadas por intervalos de 10-14 días, dependendo dos niveis de infección.

A floración é por innumerables razóns o período de maior sensibilidade ao mildiu pola sensibilidade da flor, pola gran dinámica de crecemento e pola severidade habitual das condicións meteorolóxicas. Profiler é un funxicida ideal para o período entre o estadio de inflorescencias claramente visibles e bagos tamaño guisante.

Dose e modo de emprego

Aplicar en pulverización normal ao 0,225-0,3% equivalente a 225-300 g/hl, sen exceder un máximo de 3 kg/ha.

Profiler® comercialízase en envases de 1 Kg e 5 Kg.

Prazo de seguridade para a recolección

Desde a última aplicación até a recolección dos froitos tratados, deberán transcorrer, como mínimo, 28 días.

Consellos para unha boa aplicación:

– Como en todas as aplicacións con produtos de protección de cultivos, a calidade no mollado das plantas é de capital importancia.

– Non afecta a organismos beneficiosos para o medioambiente.

– Recoméndase en programas de protección integrada.

– Non mesturar con produtos a base de cobre nin fertilizantes foliares que conteñan nitróxeno ou xofre en forma líquida.