A organización cualifica como éxito total a XVI Feira do Viño de Monterrei

A praza da Alameda de Verín "quedou pequena" ante a cantidade de persoas que se achegaron para probar os viños da D.O. Monterrei.

A organización da XVI Feira do Viño de Monterrei realiza unha lectura moi positiva sobre a asistencia á cita vitivinícola de Monterrei. Tanto as catas como os showcookings completaron todos os seus aforos deixando xente en listas de espera. Por outra parte, a Feira da D.O. Monterrei cada ano atrae a máis xente nova interesada na enoloxía, cociña e gozar coa propia feira.

Unha cita vitivinícola de éxito rotundo. Así se pode cualificar a XVI Feira do Viño de Monterrei, que pechou onte as súas portas cunhas cifras de récord tanto no número de visitantes como no de tickets-degustación e botellas vendidas.

Ao longo de tres xornadas, a praza da Alameda de Verín quedouse pequena para acoller aos miles de persoas que se achegaron ata o recinto feiral para degustar os brancos e tintos da denominación, así como para formar parte das actividades enogastronómicas, culturais e musicais programadas.

“A valoración non pode ser máis que positiva, a resposta dos visitantes foi excepcional, o que demostra que nos atopamos ante unha cita vitivinícola consolidada que, ano a ano, atrae a máis público”, indica o presidente do Consello Regulador, Jonatás Gago García. As diferentes catas e showcookings programados para esta edición colgaron o cartel de completo, quedando mesmo xente en lista de espera.

“As actividades dirixidas por David Pascual, Juanjo Figueroa e Begoña Vázquez xunto con Miguel López, desbordaron as expectativas iniciais”, recoñece o presidente, “e xa son moitas as persoas que contactaron connosco para preguntarnos se se realizarán na próxima edición, xa que se quedaron con ganas de asistir ás mesmas”. Tamén contaron con gran éxito de asistencia as actuacións musicais programadas, así como os xogos infantís populares realizados durante a feira.

“Detectamos que se incrementa o número de xente nova que se achega ata a feira, o que demostra o seu interese pola cultura do viño, pero tamén de familias, que ven a esta cita como un evento de reunión apto para todas as idades”, engade Gago.

Con respecto ás degustacións, e segundo os primeiros datos, superáronse as 30.000 degustacións

vendidas, cun importante incremento non só nos tickets-degustación senón tamén no número de botellas vendidas. “As adegas trasladáronnos que foi o ano que máis botellas venderon”, indica o presidente, “algo que consideramos como moi positivo”.

“Desde o Consello Regulador queremos agradecer a implicación das adegas participantes nesta edición, así como dos postos de gastronomía”, destaca Jonatás Gago, “ademais da colaboración indispensable do Concello de Verín, e en particular de todos os operarios que traballaron para que este evento fose posible, así como da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Verín, Policía Local ou Garda Civil, entre outros”.

Sobre a D.O. Monterrei

A de Monterrei é unha das cinco denominacións de orixe vinícolas galegas. A mesma abarca os municipios de Verín, Monterrei, Vilardevós, Riós, Oímbra e Castrelo do Val. Está conformada por 28 adegas. Os viñedos desta D.Ou ocupan un total de 691 hectáreas de territorio nas que traballan 362 viticultores.