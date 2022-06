Nanta Dairy Robot optimiza o rendemento do robot de muxido

Un excepcional equipo de técnicos e pensos da máis alta calidade van da man en Nanta Dairy Robot, programa integral de nutrición e asesoramento para optimizar o rendemento do robot de muxido e mellorar a rendibilidade da granxa.

Nanta Dairy Robot comprende, por unha banda, unha ampla gama de pensos deseñados en exclusiva para ser empregados no robot de muxido; e por outro, servizos de consultoría para aumentar a eficiencia e os resultados da granxa. O servizo inclúe avaliacións e monitorización continua dos principais parámetros da granxa e indicadores dos robots de muxido para identificar puntos de mellora.

Novos pensos Dairy Robot: calidade, palatabilidade e dureza

O programa Nanta Dairy Robot engloba unha completa gama de pensos para robot de ordeño. Caracterizados pola coidada selección de ingredientes de calidade, a excelente palatabilidade e unha gran dureza, ademais do respaldo intrínseco dos anos de experiencia de Nanta, os pensos Dairy Robot contan con estritos controis de materias primas, provedores e dos produtos finais.

Pero Nanta ofrece tamén a posibilidade de deseñar especificamente solucións nutricionais adaptadas ás condicións de cada granxa, en función da xenética dos animais e o rendemento do rabaño. Así, Nanta Dairy Robot permite deseñar un plan de alimentación personalizado que combine forraxes da granxa, concentrado no carro unifeed e penso no robot (Dairy Robot).

Adicionalmente, os técnicos de vacún leiteiro de Nanta contan con equipos de nutrición de precisión portátiles (NIR – técnica de espectroscopia do infravermello próximo) para a análise in situ das forraxes. Unha ferramenta de gran interese se se ten en conta a gran variación nas dietas das vacas de leite robotizadas e a importancia de poder controlar as fluctuaciones na composición do alimento, evitando caídas de produción de leite e perdas de eficacia do robot de ordeño.

Consultoría da man dos mellores especialistas

Nanta Dairy Robot tamén ofrece asesoramento e consultoría para mellorar o manexo dos robots de ordeño. Así, a compañía conta cun excepcional equipo de técnicos especialistas en granxas con robot de ordeño. A través do programa, mediante a mellora do plan de alimentación, será posible mellorar os resultados técnicos e económicos das granxas robotizadas.

Aprendizaxe continua

Grazas á monitorización e avaliación de diversos parámetros (produción e calidade de leite, censo de animais…) e indicadores que ofrecen os robots de ordeño (visitas, número e tempos de ordeño…) é posible detectar oportunidades de mellora para a granxa. Este é o fundamento de Nanta Dairy Robot: extraer aquela información relevante coa que detectar dunha maneira máis fácil que aspectos tratar e mellorar.

En conclusión, o obxectivo último de Nanta Dairy Robot é mellorar os resultados da granxa, incrementando a eficiencia e maximizando a produción, é dicir, maior rendemento e rendibilidade.

Entra en Nanta Dairy Robot e coñece como sacar o máximo proveito ao robot de ordeño.