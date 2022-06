Mildio da vide: cando a prevención é a mellor e máis valiosa aliada

Se establecésemos unha clasificación acerca das enfermidades da vide, o mildio ocuparía, sen lugar a dúbida, unha das primeiras posicións. ‘Plasmopara viticola’, no seu nome científico, é un dos patóxenos máis graves e difíciles de solucionar cando aparece. E cando isto ocorre o mellor é moverse con anticipación e celeridade a través de alternativas como ‘Septum’, unha solución natural de acción funxicida de Seipasa cun potente efecto preventivo e curativo.

Septum é unha poderosa solución natural de acción funxicida onde as moléculas crave, procedentes do extracto de ‘Equisetum arvense’, foron illadas co equilibrio e o balanceado óptimos para asegurar a máxima eficacia do produto.

A partir do seu contido en fenois, saponinas, flavonoides e acedo silícico, Septum exerce unha acción preventiva que proporciona estabilidade estrutural ás células vexetais e resistencia mecánica fronte á propagación de fungos, ademais de desencadear respostas fisiolóxicas de defensa. Septum tamén impón unha acción curativa que provoca a ruptura e deshidratación dos tecidos fúnxicos.

O gráfico 1 amosa os resultados do ensaio técnico no que se avalía o rendemento de Septum fronte ao control (sen tratamento) e fronte a unha referencia química. Na estratexia adoptada realizáronse 6 aplicacións cada 7 días sobre unha explotación de uva da variedade Montepulciano. Tal como revela a gráfica, mentres a incidencia no control dispárase, Septum iguala a eficacia da referencia química, especialmente despois da 5ª aplicación.

O gráfico 2 avalía a severidade, é dicir a porcentaxe da superficie da folla atacada pola enfermidade, con resultados moi similares respecto da experiencia anterior. É dicir, Septum iguala a eficacia da referencia química cando se trata de controlar o avance do patóxeno.