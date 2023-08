Medra o interese dos consumidores polas novidades alimentarias do mercado

O 85 % dos consumidores españois mostra interese polos novos produtos de alimentación que saen ao mercado. Así o confirma o Barómetro do Clima de Confianza do Sector Agroalimentario publicado polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, que nos permite dispor dunha serie de variables cuantitativas e cualitativas sobre os hábitos de consumo dos españois. Destacamos o interese crecente polos produtos innovadores, xa que cando se realizou o anterior estudo, en 2018, esta porcentaxe situábase 22 puntos por debaixo (63 %).

Para a elaboración deste estudo realizáronse 1.500 entrevistas entre os meses de xaneiro e marzo pasados. Os resultados mostran que os segmentos máis novos, entre 25 e 39 anos, móstranse máis propensos a coñecer os produtos innovadores (93 % fíxanse neles), en tanto os maiores de 55 anos perden interese (70 %). Os mozos priorizan os produtos baixos en calorías por encima dos baixos en graxas e en azucres, as tipoloxías máis demandadas en 2023.

As bebidas, como os zumes ou os refrescos, os pratos preparados e os doces son os alimentos nos que máis innova a industria agroalimentaria. A maioría dos consumidores considera que o prezo de saída dos novos produtos é algo elevado con respecto ao resto de alimentos similares que xa existen no mercado. Este é un dos motivos polos que o 62 % dos consumidores recoñece que non adquire os produtos nun inicio, aínda que máis adiante acaba adquiríndoos. Un 20 % admite que os proba nada máis saír á venda, en tanto que un 18 % indica que non cre neste tipo de produtos.

O informe completo sobre a percepción do consumidor acerca dos produtos alimentarios innovadores atópase dispoñible nesta ligazón.

O barómetro do clima de confianza agroalimentario pertence ao plan estatístico nacional e realízase desde o ano 2003. A partir de entrevistas a todos os axentes do sector agroalimentario (produtores, industrias, almacenistas, distribuidores e consumidores) obtense un índice de confianza, un informe sobre aspectos xerais do sector agroalimentario e monográficos de interese, todos eles cunha periodicidade trimestral.