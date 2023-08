O Grupo Lence pon en marcha visitas de escolares co inicio do novo curso

Unha vez por semana recibirán a colexios nas súas plantas de Leite Río en Lugo y Leyma en Arteixo "para que a realidade do rural sexa permeable a todas as capas da sociedade"

O Grupo Lence, segunda empresa que máis leite recolle en Galicia e a única compañía galega entre as catro primeiras lácteas que operan en España, abriu o prazo de inscrición para que os colexios poidan visitar as súas plantas da Coruña e Lugo no novo curso escolar.

Nesta nova convocatoria, os centros escolares poderán elixir cal das dúas plantas do Grupo Lence queren visitar: a de Lugo, máis enfocada a marca Leite Río de Galicia, ou a de Arteixo, que está máis enfocada á marca Leyma.

Durante as visitas, que están dirixidas a nenos e nenas de primaria (de entre 6 e 12 anos), profesionais da empresa láctea explicarán o proceso produtivo do leite, desde que sae da vaca ata que chega ás casas dos consumidores. O ton das visitas será adaptado segundo a idade concreta do grupo, que poderán ser dun máximo de 50 escolares por quenda (con 1 profesor ou profesora por cada 10 escolares). As visitas realizaranse cunha periodicidade dunha vez por semana en cada unha das plantas e sempre serán en horario de mañá.

Durante as visitas, explicarán aos nenos e nenas o proceso produtivo do leite, desde que sae da vaca ata que chega ás casas dos consumidores

Os responsables de centros escolares que queiran visitar co seu alumnado una das dúas plantas poderán facer a súa reserva enviando un correo a marketing@lence.gal ou chamando a calquera destes dous teléfonos: 982302901 ou 607116780 (cunha antelación de 2 semanas antes da data da visita). Á hora de reservar, deberán indicar o centro, a localización elixida para a visita e o número de persoas que acudirán en total.

Facer pedagoxía sobre o rural

O Grupo Lence, empresa familiar 100% galega, asegura que o seu compromiso coa contorna rural pasa por ensinar ás novas xeracións como funciona e que oportunidades ofrece o sector lácteo para a súa vida persoal e profesional.

A alimentación e o sector primario son básicos para a sociedade e a economía, e, por ese motivo, o Grupo Lence aposta por facer pedagoxía, buscando que a realidade do rural e os seus retos sexan permeables a todas as capas da sociedade, tamén para os máis pequenos. Deste xeito, a poboación máis nova poderá ter unha imaxe real do rural e do sector lácteo, aínda que no seu día a día non manteñan relación directa con el, aseguran desde a empresa láctea.