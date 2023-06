A cooperativa Delagro mantén a súa senda de crecemento e facturou máis de 338 millóns de euros en 2022

DELAGRO S. Coop. celebrou onte a súa Asemblea Xeral anual nun acto no Hotel Spa Attica 21 de Vilalba (Lugo). Un encontro no que se deron cita representantes das cooperativas socias e na que levou a cabo a presentación de contas e a Memoria de Actividades de 2022.

DELAGRO quixo aproveitar este encontro para facer repaso do exercicio anterior, no que logrou manter a liña de crecemento de anos anteriores e pechar un balance positivo, cunha facturación superior aos 338 millóns de euros. . A cooperativa de segundo grao afronta con confianza os novos retos que se presentan este ano nun contexto de mercado protagonizado polo repunte histórico de prezos das materias primas, enerxía ou carburantes e especialmente dos fertilizantes, cuxo incremento media foi dun 300% respecto ao mesmo período de 2021.

Uns resultados que, segundo o presidente de DELAGRO, Daniel Ferreiro, “débense a unha sólida planificación que atopou na adquisición anticipada e a diversificación de provedores os seus maiores aliados, para facer fronte ás fortes fluctuaciones do mercado”. Isto permitiu á cooperativa non só continuar ofrecendo prezos competitivos aos seus socios, se non tamén amortecer o impacto da alza dos custos de produción e a inflación. Durante a súa intervención, Ferreiro quixo subliñar que “os resultados obtidos en 2022 pon de manifesto que DELAGRO é unha organización resiliente e audaz, cunha profunda capacidade de adaptación ao cambio mesmo nos escenarios máis adversos”.

Outro dos temas abordados no encontro foi o contexto lexislativo en España, que en 2022 estivo marcado pola introdución de novos requirimentos en materia de sustentabilidade, tanto no ámbito da nutrición dos solos como no uso dos produtos fitosanitarios.

Co obxectivo de contribuír a que os seus asociados dean os pasos necesarios no cumprimento da nova normativa e mesmo poidan anticiparse a ela, DELAGRO realizou dous importantes lanzamentos: FERPLAN e Blue Star.

A clave dos resultados: innovación e adaptación ao cambio

En liña co seu firme compromiso no avance de solucións de cultivo máis rendible, produtivo e eficiente, o lanzamento a finais de 2022 de FERPLAN, unha nova tecnoloxía que dará un xiro de 180º aos sistemas de fertilización actuais, sitúa a DELAGRO á cabeza do sector en materia lexislativa de protección ambiental.

Nesa mesma linea, e da man da multinacional americana Alltech, a cooperativa de segundo grao presentou Blue Star, un innovador fertilizante bioestimulante que ademais de contribuír a unha agricultura máis sustentable, cumpre as novas esixencias ambientais das axudas da PAC porque optimiza a eficiencia durante o proceso de nutrición das plantas.

Este ambicioso proxecto, no que DELAGRO levaba traballando tres anos, recibiu moi boa acollida no sector e cultivou un gran éxito de vendas.

Por último, pero non menos importante, DELAGRO iniciou o pasado ano un proceso de transición a nivel organizativo e seguiu apoiando ás cooperativas socias no seu camiño cara á dixitalización e a maior eficiencia nos seus procesos e procedementos administrativos. A este respecto, o director financeiro de DELAGRO, Martín Díaz, quixo destacar que “a pesar da complexidade do escenario político e económico, DELAGRO mantívose no ronsel de crecemento de anos anteriores. Nalgunhas familias a cifra de vendas foi inferior, pero o aumento dos prezos contribuíu a elevar o volume de negocio por riba dos 338 millóns de euros”.

Finalmente, outra das firmes apostas de DELAGRO foi a de seguir avanzando no seu Plan de Igualdade de Oportunidades para converterse nunha organización máis moderna, diversa e inclusiva.

Sobre DELAGRO S. Coop.

DELAGRO ten a súa orixe en tres cooperativas de segundo grao, Cica (Asturias), Sergacán (Cantabria) e Cecoop (Galicia), que en 1994 deciden unir esforzos e levar a cabo unha actividade comercial común e buscar sinerxías. A integración deste tres socios iniciais dá como resultado que en 2005 naza DELAGRO, co obxectivo de converterse no mellor exemplo de integración cooperativa.

Cunha facturación que supera os 330M de euros, está integrada por máis de 21 entidades, algunhas delas de segundo grao, de Asturias, Cantabria e Galicia. Xuntas, achegan 37 cooperativas representadas, con case 26.000 familias asociadas, das que 17.000 son socios con actividade agraria. Un grupo que aposta pola innovación e que se converteu, desta maneira, nunha das máis importantes centrais de compras e distribución do norte de España.