ICL presenta novos fertilizantes de liberación controlada: Nova Complex Optima e Polysulphate

Fruit Attraction volve neste 2021 á súa celebración presencial no Ifema de Madrid. Nesta nova edición, que se celebra do 5 ao 7 de outubro, non podía faltar a presenza de ICL (Pavillón 9 – 9B10), que durante os últimos anos foi unha das grandes compañías do sector de fertilizantes que apostou por este evento como punto de encontro cos seus distribuidores e clientes nacionais e internacionais, presentando sempre a última tecnoloxía en fertilización para unha nutrición máis precisa, eficiente e sustentable dos cultivos.

Neste sentido, en Fruit Attraction 2021 os visitantes profesionais do sector de froitas e hortalizas poderán comprobar que, á hora de falar de nutrición de cultivos, a tecnoloxía máis avanzada a nivel mundial achégaa ICL, coa súa ampla gama de fertilizantes de liberación controlada, de fertilizantes líquidos e solubles. Así, nesta edición, o stand da compañía vaise a centrar en expor novos produtos e gamas específicas de fertilizantes coa tecnoloxía natural de Polysulphate, que terá un gran impacto na agricultura sustentable.

Abonos forestais, para viñedo e froiteiras

Unha vez máis, ICL innova na tecnoloxía de liberación controlada, incorporando estimulantes do enraizamiento e da resistencia á seca á súa xa recoñecida gama Agroblen: a tecnoloxía V-Factor. Agroblen con tecnoloxía V-Factor está deseñada especialmente para o establecemento de árbores en plantacións forestais, viñedos e froiteiras.

ICL incorpora estimulantes do enraizamiento e da resistencia á seca na súa recoñecida gama Agroblen

É un fertilizante NPK de liberación controlada totalmente encapsulado, que mantén unha achega continua de nutrientes durante 8-9 meses, o que facilita un crecemento moi uniforme da planta. É, ademais, un produto de alta tecnoloxía respectuoso co medio ambiente, xa que ofrece unha maior eficiencia dos nutrientes aportados e menos perdas de nutrientes por lavado causados polas choivas ou as regas.

Abonos para zonas vulnerables a nitratos

Doutra banda, a solución ICL para a fertilización en zonas vulnerables á contaminación por nitratos ofrécea coa gama de fertilizantes solubles Nova Complex Optima e a gama de fertilizantes líquidos desenvolvidos a medida de cada cultivo: Nutri Liquid Optima. Estas dúas liñas de fertilizantes garanten unha redución considerable do risco de lixiviación de nitratos, fundamental na prevención da contaminación de acuíferos.

Gama Polysulphate

Aquí non acaba todo. Se aínda non coñeces a tecnoloxía natural da gama Polysulphate, é o momento de visitar o stand de ICL en Fruit Attraction. A gama de produtos Polysulphate contén Polihalita, un mineral natural que dispón de catro nutrientes esenciais para as plantas: xofre, potasio, magnesio e calcio, todos en forma de sulfato, polo que representa un aporte de xofre asimilable importantísimo para os nosos solos, sendo a súa posta a disposición da planta gradual pola especial estrutura espacial e complexidade da súa molécula. ICL é o único produtor no mundo.

Durante a feira, os asesores técnicos e o equipo comercial de ICL estarán a disposición dos visitantes profesionais e clientes que queiran visitar o stand, para explicarlles en detalle as gamas de fertilizantes da compañía, resolverlles dúbidas técnicas ou axudarlles a mellorar os seus programas de nutrición.