As granxas de vacún de carne séntense prexudicadas pola xestión da PAC

A Asociación Gandeiros Galegos de Suprema, que representa a produtores de carne inscritos na IXP Ternera Gallega Suprema, consideran que os criterios de reparto da nova PAC 2023-2027 son “destrutivos” para as explotacións de vacún dedicadas á produción de carne de calidade.

Nun escrito rexistrado este martes ante a Xunta, a Asociación Gandeiros Galegos da Suprema mostra a súa “desconformidade” coas modificacións realizadas pola Consellería do Medio Rural, á que pide que adopte as medidas necesarias “para paliar os efectos nocivos para o sector”. Asimesmo cuestionan a distribución das axudas asociadas marcada polo Ministerio de Agricultura.

O presidente da Asociación, Santiago Rego, considera que co réxime de axudas que se aplicará a partir do vindeiro 1 de xaneiro “unha explotación de vacún de carne ubicada en Galicia podería chegar a perder ata o 23% do importe económico que viña percibindo ata este momento”. Unha situación, di, que agravaría aínda máis o contexto actual de “venda a perdas”.

“A nova PAC pode supoñer o golpe definitivo ao sector de vacún de carne en Galicia e provocar o peche definitivo de centos de explotacións ás que lles será imposible subsistir nun contexto continuista de venda a perdas e de redución de axudas PAC”, asegura.

De non producírense modificacións nas axudas deseñadas, é imposible que as explotacións cheguen vivas ao final do próximo período PAC; supoñerá a sentenza de morte e o completo desmantelamento do sector en Galicia

Os cambios “máis prexudiciais” para as explotacións de vacún de carne na nova PAC, segundo a Asociación Gandeiros Galegos da Suprema, son a retirada do pago por zona con limitacións naturais en áreas non consideradas de montaña, a conxelación das axudas asociadas por vaca nodriza, a falta de criterios de priorización das explotacións de vacún de carne no acceso aos fondos para agricultura ecolóxica -no 2022- e a limitación das axudas por ataques do lobo a determinados concellos.

Por iso, os produtores de Suprema consideran o novo período da PAC “claramente lesivo para todas as explotacións de orientación cárnica de Galicia” e advirten que “de non producirse modificacións nas axudas expostas suporá a sentenza de morte e o completo desmantelamento do sector en Galicia, sendo totalmente imposible que a maior parte das explotacións cheguen en funcionamento ao final do período PAC que agora se inicia”, aseguran.

Eliminación das axudas ZLN fóra das zonas de montaña

“Esta decisión supón condenar ao peche a un número considerable de explotacións. A retirada desta axuda é máis gravosa se cabe debido a que quen a percibe son na súa totalidade explotacións cuxos titulares son profesionais, que cotizan polo réxime da Seguridade Social no réxime especial agrario e que subsisten exclusivamente da actividade agraria e gandeira. É dicir, está a castigarse e penalizando aos titulares de explotacións que se dedican unicamente a esta actividade e que non teñen ningún ingreso doutra clase”, argumentan os produtores de Suprema.

Por iso, “as explotacións de vacún de carne que non se atopen en zona de montaña sufrirán unha perda moi importante coa supresión desta axuda, que non se verá compensada de ningunha maneira, ao contrario do que sucede no vacún de leite co incremento dun 30% na liña asociada ao pago por vaca de leite”, afirma Santiago Rego.

“Discriminación inxustificada” fronte aos produtores de leite no pago asociado

No escrito presentado ante a Xunta, a asociación que reúne aos gandeiros de Suprema denuncian “discriminacións inxustificadas” fronte aos produtores de leite no pago das axudas asociadas á produción, que nesta liña concreta, correspóndese cunha decisión do Ministerio de Agricultura.

“Na anterior reforma da PAC do ano 2015 o sector de vacún de carne saíu moi prexudicado e claramente discriminado respecto do vacún de leite. Así, a contía que se percibía no actual período por vaca nutriz presente nunha explotación era un 40% inferior ao que percibía unha explotación por unha vaca con orientación leiteira. Pero no novo período PAC esta diferenza agrándase aínda máis de forma totalmente incomprensible”, aseguran.

A axuda asociada por vaca leiteira increméntase un 30% mentres o pago asociado por vaca nodriza conxélase

“O orzamento para o pago por animal de orientación leiteira presente nunha explotación increméntase un 30%, o que vai provocar que a prima por cada un destes animais se dispare ata os 157,96€ en zona non de montaña e ata os 181,66€ en animais presentes en zona de montaña. Pola contra, a axuda por vaca nodriza mantense exactamente igual que en período PAC anterior (90,25€/vaca nutriz), sen nin sequera actualizarse o incremento do IPC que se produciu desde o ano 2015, o que a efectos prácticos supón unha nova perda de poder adquisitivo dos produtores de vacún de carne fronte aos produtores de vacún de leite”, indica Santiago Rego.

“Resúltanos moi difícil de entender e completamente inexplicable que ao sector de vacún de leite, que xa partía cunha axuda por animal moi superior ao que tiña o de vacún de carne, se lle incrementase aínda máis esta axuda por animal, disparándose a diferenza entre o que unha explotación gandeira percibe por un animal con orientación leiteira e un con orientación cárnica, ata chegar a ser practicamente o dobre. É dicir, cobrará o mesmo un produtor de leite por 1 animal que un produtor de carne por 2 vacas nutrices”, compara.

Cobrará o mesmo un produtor de leite por unha das súas vacas que un de carne por dúas

Para paliar esta “discriminación”, piden que a Xunta habilite unha liña específica de axudas aos produtores de Ternera Gallega Suprema. “Esta axuda cobraríase por animal e debería contar cun importe que permita polo menos manter a diferenza no pago de axudas asociadas a produción que existía ata este momento entre animal de orientación cárnica e animal de orientación láctea, é dicir, que esa diferenza se manteña no 40% actual, pero que non se dispare ata case un 100%”, propoñen.

Para iso, o importe de axuda debería situarse en 37 €/vaca reprodutora, calculan. “Esta axuda específica para produtores de tenreira galega Suprema serviría tamén para compensar a perda económica que suporá para moitos produtores de vacún de carne a desaparición da axuda por zona de limitacións naturais en zonas distintas ás de montaña”, xustifica Santiago Rego.