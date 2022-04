Fundación Mapfre pon en marcha a segunda edición do Premio á Mellor Iniciativa no Sector Agropecuario

Os premios van destinados a proxectos do sector agropecuario ou agroindustrial

A Fundación Mapfre convoca o Premio á Mellor Iniciativa no Sector Agropecuario, un galardón de carácter internacional e periodicidade bienal, cunha dotación económica de 30.000 euros. A este, pode aspirar calquera produtor agropecuario ou agroindustrial que puxese en marcha un proxecto a nivel individual ou desde unha cooperativa ou calquera outro tipo de asociación que destaque polo deseño e posta en marcha de iniciativas innovadoras, xa sexa na produción, a transformación e/ou a comercialización dos seus produtos durante os dous últimos exercicios. Poderanse presentar até o 31 de maio do 2022 a través desta ligazón.

O galardón, cunha dotación económica de 30.000 euros, recoñece aos proxectos máis innovadores neste campo

Ademais, o xurado terá en conta a contribución do proxecto á actividade económica do territorio no que se desenvolve; a sustentabilidade da iniciativa nos aspectos económico, ambiental e sociocultural; a contribución á empregabilidade, incluíndo a colectivos en risco de exclusión social ou calquera tipo de discriminación; a existencia dun plan de xestión de riscos; e o apoio de institucións locais, autonómicas ou nacionais que apoien a candidatura.

A directora da área de Seguros e Previsión Social de Fundación Mapfre, Clara Bazán, destaca que “os agricultores e gandeiros, produtores e empresarios do sector agropecuario, a pesar das grandes dificultades polas que atravesaron debido á pandemia, seguiron producindo e sacando ao mercado produtos frescos, garantindo o abastecemento da industria e a distribución e pondo por diante a seguridade alimentaria, o que evidencia, sen dúbida, a importancia do seu traballo para o conxunto da sociedade”.

Así mesmo, sinala que “se trata dun sector estratéxico cun papel fundamental para a economía e para o desenvolvemento do territorio, esencial durante a pandemia, e que debe seguir tendo ese papel protagonista durante a recuperación. De aí a importancia de contar cun sistema agroalimentario cos máis altos estándares de calidade, innovación e seguridade”.

Toda unha vida apoiando ao medio rural

Mapfre, nacida en 1933 como a Mutua da Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas de España, veu apoiando desde ese primeiro instante aos agricultores, gandeiros e industriais españois, prestándolles os seus servizos e coñecementos na xestión dos riscos da súa actividade e sendo un dos alicerces no lanzamento e posterior consolidación do Sistema de Seguros Agrarios Combinados.

Fundación Mapfre, en recoñecemento a esas orixes e ao importante labor desenvolvido desde o sector, convoca este premio con intención de recoñecer os logros do empresario agropecuario que destaque por innovacións neste ámbito e con intención de converterse nun estímulo para todos os empresarios, produtores e profesionais que apostan por optimizar os seus recursos para transformar e mellorar o seu sector.