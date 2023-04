A Fonsagrada celebra este sábado a recuperada Feira de San Marcos

Este sábado 22 de abril A Fonsagrada volve celebrar a Feira de San Marcos, na que participaran ganderías locais e doutros concellos da montaña de Lugo con animais de distintas razas de produción de carne de vacún.

O Concello recuperou o ano pasado esta feira anual que levaba catro décadas sen celebrarse e que tradicionalmente era unha das feiras de ano de referencia na comarca.

Conta coa colaboración da Asociación de Gandeiros da Fonsagrada (ASGAFON), a Asociación de Criadores de raza Rubia Galega (ACRUGA) e a Asociación Gandeiros Galegos da Suprema.

Agárdanse superar as expectativas do pasado ano, na que se xuntaron 150 animais pertencentes a ganderías da Fonsagrada e de outros concellos da provincia e de Asturias.

A feira terá lugar no Mercado gandeiro comarcal da Fonsagrada. No pavillón cuberto só poderán entrar as reses que teñan o regulamento sanitario da feira, pero a organización habilitará unha zona do recinto feiral para o gando que non cumpra o regulamento sanitario da feira.

Poderán concorrer todos os gandeiros cun máximo de seis reses por gandería. A feira contará coas seguintes razas de gando: Rubia Galega, Asturiana, Limusín, Angus, Charolesa, Yersei, Vianesa, Salers, Cachena, Parda Alpina e Blonde Aquitania.

As persoas que acudan á feira poderán disfrutar de degustación gratuíta de Tenreira Galega Suprema.