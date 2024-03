Empresa forestal busca persoa de coordinación técnica administrativa para Curtis

CASEFOR busca unha persoa para conseguir mellorar a recollida de datos manexados no terreo

CASEFOR, Capacitación de Servizos Forestais SL, é unha empresa especializada na corta e saca de madeira e cun forte compoñente de formación. O labor do persoal en campo é optimizar o seu tempo de produción no monte. A persoa que se incorpore, actuará de facilitador ou facilitadora.

É unha posto clave e central co fin de integrar mellor o que sucede no campo, coa necesidade de reporting solicitada polos nosos clientes. A súa responsabilidade consistirá en asegurarse de que as persoas en campo dispoñan dos medios para minimizar os tempos de espera, garantindo a dispoñibilidade de todo tipo de material necesario para o labor diario.

Responsabilidades

Identificar os procesos actuais, documentalos. Identificar melloras nos mesmos, presentar solucións e levar a cabo a implementación.

Colaborar estreitamente cos diferentes departamentos co fin de mellorar ditos procesos.

Establecer unha relación cos traballadores de campo para facilitarlles a entrega de material.

Coordinar coa Responsable de Administración a compra de material que requiran os traballadores de campo.

Rexistrar no programa de xestión da empresa toda a información necesaria recibida, asignándolles ás máquinas e/o persoas correspondentes.

Colaboración continua noutros labores asignados polo seu responsable directo.

Requisitos mínimos

Titulación universitaria e/ou FP de grao superior.

Máis de 2 anos de experiencia laboral, idealmente relacionada con procesos no sector industrial, maquinaria e/ou forestal.

Coñecementos a nivel usuario do paquete de ofimática MS Office, Internet e correo electrónico.

Idiomas requiridos: Galego – Nivel nativo ou bilingüe.

Lugar de residencia habitual na Comarca de Curtis ou lindeiras, Galicia.

Requisitos desexados

Valorarase positivamente coñecementos de mecánica ou sector forestal/agrícola.

Valorarase positivamente coñecemento e experiencia en uso de Gmail, Google Drive, Google Calendar e Google Meet.

Valorarase positivamente ter Carné de Conducir.

Enviar CV e carta de motivación a gerencia@casefor.es coa referencia: CTA