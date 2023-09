A D.O. Monterrei abre as súas portas a xornalistas especializados e compradores

O Consello Regulador da D.O. Monterrei abriu as súas portas a profesionais do viño e xornalistas especializados en enoloxía de cara á súa promoción. Por iso, e de cara a mostrar o traballo da D.O., persoal especializado en viño e o seu cultivo puido observar de primeira man os labores realizados nas viñas en Monterrei.

O Consello Regulador organizou esta visita dunha delegación de prescritores do territorio nacional ao enclave vitivinícola. Ao longo das tres últimas xornadas, foron oito os profesionais que formaron parte desta iniciativa.

Entre os mesmos atopábanse Alicia Gómez (devinosconalicia.com/AEPEV), Carmen Garrobo (Veu Tendencias), Cleo Pereira (Radio Círculo/Fijet), Benigno da Torre (Galicia en Viños/Faro de Vigo), José Ramón Domínguez (Cepas e Viños), Eliseo González (catadelvino.com/Real Casino de Madrid), Diana Esteban (Lavinia) e José Valdearcos (Paradores de España).

O programa da iniciativa incluíu un gran número de actividades vinculadas ao viño e á viticultura. Entre as mesmas atopábanse visita a lagares rupestres (Xan Preto e A Carreira Branca) viñedos antigos, de val e ladeira, cata de uvas, así como catro túneles de viño (‘Godello de Monterrei, Vales e Ladeiras’, ‘Castes de Monterrei’, ‘Viños de Monterrei’ e ‘Potencial de envellecemento: anada emérita 2018’).

Ademais, estes prescritores visitaron tres adegas da denominación (Manuel Vázquez Losada, Gargalo e Terras do Cigarrón), onde coñeceron os seus viñedos, instalacións e os seus viños máis representativos. Este programa tamén contou con actividades complementarias como a visita á acrópole de Monterrei, manancial de Cabreiroá, gandería ecolóxica de Biocoop ou o ‘Paseo do Talento’ en Riós, entre castiñeiros centenarios.

“Os participantes nesta iniciativa coñeceron, de primeira man, diferentes proxectos vitivinícolas en Monterrei, así como a nosa tradición vitivinícola, características litolóxicas, climáticas, viñedos da subzona de val e outros de ladeira, monovarietales de Godello de Monterrei, ou elaboracións con restantes variedades, entre outras cuestións”, indica o presidente Jonatás Gago.

“A realización da mesma permite mostrar en todo o seu esplendor o noso territorio vitivinícola, e que mellor que facelo durante a época de vendima, onde se destaca a unión do traballo de viticultores e adegueiros e o resultado da mesma”, engade, “agardamos realizar máis accións destas características nos próximos meses, xa que insignias, in situ, todo o que é Monterrei e o que significa Monterrei, desde o terroir á copa”.

Sobre a D.O. Monterrei

A de Monterrei é unha das cinco denominacións de orixe vinícolas galegas. A mesma abarca os municipios de Verín, Monterrei, Vilardevós, Riós, Oímbra e Castrelo do Val. Está conformada por 28 adegas. Os viñedos desta D.O. ocupan un total de 691 hectáreas de territorio nas que traballan 362 viticultores.