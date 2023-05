Viña Costeira e Condes de Albarei reciben o premio á innovación e desenvolvemento rural de Cooperativas Agro-alimentarias de España

A asemblea de Cooperativas Agro-alimentarias de España reafirma o compromiso das cooperativas coa sustentabilidade económica e social do medio rural e entrega o premio de Innovación a Viña Costeira e o de Desenvolvemento Rural a Condes de Albarei

Cooperativas Agro-alimentarias de España celebrou hoxe a súa Asemblea Xeral anual na Escola de Enxeñeiros Agrónomos da Universidade Politécnica de Madrid, ETSIAAB, que reuniu a máis dun cento de delegados de cooperativas e representantes do sector agroalimentario.

O presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca destacou na clausura que “ante a situación de seca actual é necesario investigar, innovar, investir e garantir o uso da auga na agricultura para continuar producindo alimentos”. Así mesmo, reiterou que “se se queren preservar as estruturas produtivas, como son as cooperativas, transformadoras e comercializadores dos alimentos que os nosos agricultores e gandeiros producen é necesario que se amplíen as medidas que presentou o Goberno recentemente”.

Durante o seu discurso Ángel Villafranca, destacou que 123.000 persoas traballan en cooperativas, delas unhas 46% mulleres, o que mostra o importante rol que exercen as cooperativas como fixadoras de emprego estable no medio rural, tal e como recolle o Observatorio do Cooperativismo Agroalimentario Español, elaborados cos datos de 2021.

Ángel Villafranca incidiu na importancia do cooperativismo e a súa contribución no sector agroalimentario español, non só por manter unha importante actividade económica e emprego estable, senón tamén por seguir fieis ao seu compromiso coas zonas rurais onde se asintan. O cooperativismo agroalimentario en España agrupa a máis dun millón de familias socias, en 3.669 cooperativas, que facturaron 38.428 millóns de euros en 2021, un +12,3% con respecto ao ano anterior.

O acto contou tamén coa presenza do ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas, quen subliñou que é consciente do que supón a diminución de actividade para as cooperativas debido á seca e que para iso se contemplan medidas de índole fiscal, laboral e de liquidez económica.

Antes da entrega de Premios e da clausura da Asemblea, os asistentes tiveron a oportunidade de escoitar a charla “España no mundo 2023: perspectivas e desafíos”, a cargo de Jorge Tamames. O investigador do Real Instituto Elcano referiuse á continuidade da guerra en Ucraína e a presidencia española do Consello da UE durante a segunda metade do ano.

Premios Cooperativas Agro-alimentarias de España 2023

Durante a Asemblea entregáronse os Premios Cooperativas Agro-alimentarias de España. Nesta oitava edición, as cooperativas gañadoras foron Grupo AN S. Coop, Condes de Albarei, Bodega Cuatro Rayas e Viña Costeira.