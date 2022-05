Consellos para unha correcta utilización dos herbicidas de post-emerxencia en millo

O equipo técnico do grupo Soaga explica como sacar o máximo partido a distintos produtos eficaces no control das malas herbas, tanto de folla ancha como de folla estreita, incluída a xuncia

A eliminación das malas herbas é un dos factores chave para o éxito do cultivo de millo. As sementes que botemos só poderán desenvolver todo o seu potencial de crecemento se medran sen competencia. Do seu control nas fases temperás dependerá o desenvolvemento da planta e a colleita posterior, cun maior rendemento en quilos por hectárea.

Por iso, confiar o futuro do cultivo a herbicidas eficaces é unha garantía de éxito e rendibilidade para as explotacións gandeiras e os agricultores dedicados á produción de millo forraxeiro.

Confiar en herbicidas testados e eficaces é unha garantía de éxito para o cultivo e rendibilidade para as explotacións

Soaga distribúe en exclusiva un completo catálogo de produtos testados amplamente, que levan anos no mercado con excelentes resultados e unha gran eficacia demostrada nas condicións de temperatura e humidade que se dan na cornixa cantábrica. Así pois, apostar por estes herbicidas é ir sobre seguro, unha garantía de boa colleita.

A cada problema, unha solución

Soaga dispón de distintos herbicidas de post-emerxencia que se adaptan a cada tipo de mala herba e estado do cultivo. O catálogo inclúe produtos das compañías Adama e Sharda con características específicas:

– ADAMA:

Tanit: para tratar contra malas herbas de folla estreita, folla ancha e xuncia tanto en pre-emerxencia como en post-emerxencia temperá (ata 4 follas).

Coltrane: para folla ancha e xuncia en post-emerxencia (ata 8 follas).

Nikita: mestura integral de nicosulfuron, dicamba e mesotriona contra folla estreita, folla ancha e xuncia

– SHARDA:

Mighty Mesotriona : para tratar folla ancha e xuncia

Nicosulfurón Sharda: contra folla estreita

Rinidi: mestura integral de nicosulfurón, rimsulfurón e dicamba tanto para folla estreita como para folla ancha

Consellos para unha correcta utilización

A clave para sacar o máximo rendemento aos herbicidas de post-emerxencia está en adaptalos en función das malas herbas que haxa na parcela. Por iso é recomendable realizar visitas periódicas á terra para identificar que tipo de mala herba é a existente e ver cal é o grao de presión que exerce sobre o cultivo.

“O ideal é facer un seguemento das parcelas e en función da situación tomar unha decisión, e desde Soaga damos ese servizo a maiores”, explican desde o equipo técnico da empresa galega.

Como norma xeral aconséllase non esperar para entrar ás fincas a tratrar a que a mala herba estea demasiado desenvolvida para lograr maior efectividade do tratamento.

Soaga presta un servizo de asesoramento integral que permite optimizar os tratamentos

En canto ás condicións meteorolóxicas, ao tratarse de produtos de contacto, non se debe aplicar con choiva abundante por risco de lavado. Tampouco con temperaturas extremas, polo que se recomenda realizar as aplicacións ben á primeira hora da mañá ou a última da tarde e non nas horas centrais do día.

Finalmente, para lograr un resultado óptimo, hai que axustar as doses ás indicadas no rexistro, tanto por cuestións de aforro económico como por lexislación en materia ambiental.

En sintonía coa nova PAC

Tanto desde a Unión Europea como desde o Ministerio de Agricultura está a endurecerse cada vez máis a lexislación en materia de fitosanitarios. A nova PAC avanzará de cheo nos principios da Xestión Integrada de Pragas, que obrigará a un uso máis racional dos produtos fitosanitarios.

Nos próximos anos o uso de herbicidas de pre-emerxencia estará máis limitado

Deste xeito, nos próximos anos, debido ás restricións na aplicación de materias activas incluídas nos herbicidas de pre-emerxencia, como a Terbutilazina ou o Isoxaflutol, os herbicidas de pre-emerxencia irán dando paso a herbicidas específicos de post-emerxencia, aplicados no momento oportuno e adaptados ao tipo de mala herba que teñamos nas nosas parcelas.