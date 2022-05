¿Como conseguir que as ganderías de vacún de carne sexan máis resistentes ás crises?

Data inicio: 27/05/2022

Data fin: 28/05/2022

Lugar: MUVICLA Museo Maquinaria, Eirexe, Lugo, España

A Sociedade Galega de Pastos e Forraxes (SGPF), en colaboración co GDR Montes e Vales, organiza para os vindeiros 27 e 28 de maio as súa oitava Reunión de Primavera centrada este ano nos “Sistemas de produción de carne resilientes ás crises”.

As xornadas celebraranse no MUVICLA, en Tasliste, no concello lugués de Láncara.

Para asistir é preciso inscribirse chamando ao 686 62 01 54

Velaquí o programa: