Cervantes recupera a Feira en Defensa do Gandeiro da Montaña

O Deputado de Promoción Económica e Social da Deputación de Lugo, Pablo Rivera Capón, o alcalde de Cervantes, Benigno Gómez Tadín, e o presidente da asociación Territorio Verde, Miguel González Vilela, presentaron este luns no Pazo de San Marcos a II Feira en Defensa do Gandeiro da Montaña, que se celebrará o vindeiro sábado, 14 de maio, en San Román de Cervantes. A institución provincial colabora coa celebración desta cita cunha achega de 2.000 euros.

Rivera Capón destacou que presentar a segunda edición esta feira que volve “despois de dous anos tan duros de pandemia é unha gran noticia porque nos axuda a seguir poñendo en valor e apoiando o noso sector agrogandeiro e o noso rural, que son realmente a esencia da provincia de Lugo”. Ademais, que volva esta cita ten un dobre valor, explicou o deputado, porque no 2019 recuperárase despois de que non se celebrara dende o ano 1985. “Isto é un feito moi importante, que dá boa mostra do que, dende a Deputación de Lugo, non nos cansamos de repetir: que o noso rural non está baleiro, senón que está cheo de ideas e de iniciativas, que necesitan de políticas públicas para saír adiante”.

Nas súas palabras eloxiou a todas as persoas que traballan para facer posible a feira, como son o Concello e Territorio Verde, pero tamén os gandeiros e gandeiras, unha peza fundamental para o éxito da cita. “Parabéns polo voso compromiso e polo voso traballo para sacar adiante esta feira, coa que colaboramos dende a Deputación de Lugo, porque coincide plenamente cunha das nosas liñas de actuación prioritarias, como é o apoio aos sectores produtivos, sobre todo ao sector primario, estratéxico para a nosa provincia”, recalcou.

Recuperar as feiras tradicionais

Con esta iniciativa promovida pola Asociación Territorio Verde, recuperouse no 2019 unha feira tradicional de cabezas de vacún que non se celebraba no Concello de Cervantes dende o ano 1985.

Nesta segunda edición haberá tanto exposición como venda de animais. Participarán máis de 160 cabezas na feira de máis de 60 gandeiros e gandeiras, unha cifra superior á da edición anterior. Ademais, haberá máis diversidade de animais, xa que ademais de gando vacún, tamén haberá cabalos, cabras ou ovellas.

A organización pretende volver a poñer en auxe o espírito das feiras de hai 40 anos que se celebraban ao aire libre e eran o principal punto de venda de gando, un feito que revaloriza os prezos e dá peso a este sector que é vital para a Montaña lucense.

Programa

A feira celebrarase ao aire libre en San Román de Cervantes durante todo o día, aínda que os principais actos serán en horario de mañá. Haberá exposición de gando e importantes premios para os mellores exemplares. Contarase con postos de polbo, máis de 20 postos de artesanía e produtos locais, e exposición e venda de maquinaria agrícola.

08:00 horas: Recepción de gando e recollida de credenciais

10:00 horas: Votación do xurado

12:00 horas: Poxa de novelas de ACRUGA

13:00 horas: Entrega de premios

Premios

– 1º, 2º e 3º premio á mellor vaca Rubia Galega

– 1º, 2º e 3º premio á mellora vaca Asturiana de Los Valles

– 1º, 2º e 3º premio á mellor Novilla Rubia Galega

– 1º, 2º e 3º premio á mellora Novilla Asturiana de Los Valles

– 1º, 2º e 3º premio ao mellor touro Rubio Galego

– 1º, 2º e 3º premio ao mellor touro Asturiano de Los Valles

– 1º, 2º e 3º premio ao mellor novillo Rubio Galego

– 1º, 2º e 3º premio ao mellor novillo Asturiano de los Valles

– 1º, 2º e 3º premio ao mellor Conxunto Gando Galego

– 1º, 2º e 3º premio ao mellor Conxunto Gando Asturiano de Los Valles

– 1º premio a gandería con maior número de reses presentadas

– Tamén haberá 10 premios aos mellores xatos carniceiros