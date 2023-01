SIPCAM Iberia inaugura o 2023 coa estrea de dous novos insecticidas

A compañía de fitosanitarios afirma que estas novas incorporacións serán un taquillazo no mercado da sanidade vexetal

En 2015 a empresa de sanidade vexetal SIPCAM Iberia lanzou Trika Lambda 1 baixo o slogan ‘Un insecticida de película’. Unha solución innovadora no momento que aseguraba a protección contra múltiples pragas de solo para diferentes cultivos extensivos. Tras sete anos de experimentación e melloras na súa formulación, estrean este ano os novos Trika Lambda 2 e Trika Lambda 4: dous produtos que auguran un éxito de película.

A gama de insecticidas microgranulados destaca polo seu alto rendemento en cultivos como o millo, o tomate de industria, a pataca e o algodón grazas ao seu particular efecto starter. Este beneficio único no mercado consegue mellorar a implantación da plántula e favorece o seu rápido crecemento. Desta maneira, o período de desenvolvemento inicial é máis breve e a planta é menos susceptible aos ataques de insectos como o verme de arame. Ademais, grazas á súa formulación, garante un desenvolvemento homoxéneo do cultivo, logrando un maior número de plantas por hectárea e alcanzando así a súa máxima rendibilidade.

Un contexto desafiante para o agricultor

O incremento de prezos en fertilizantes, electricidade e auga, entre outros insumos, provocou un aumento dos custos de produción para os agricultores españois. Como resultado, os beneficios por hectárea víronse mermados e os profesionais atoparon máis dificultades para manter a mesma rendibilidade que en anos anteriores sen perder a calidade dos seus froitos. Por iso, SIPCAM aposta por fitosanitarios como a gama de produtos Trika que lles axudan fronte a estas circunstancias.

“Estes novos formulados van ser de gran axuda para o campo español”, explica a responsable dos produtos Lorena Toribio. Baixo os eslogans ‘Un salto á fama’ e ‘Premio á mellor produción’, lanzaron os insecticidas Trika Lambda 2 e Trika Lambda 4 que garantirán unhas colleitas de cebola, allo e allo porro libres de pragas – cultivos que ata o de agora dependían unicamente de autorizacións excepcionais do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación-.

“A partir de agora os nosos agricultores teñen entre as súas mans unhas novas ferramentas para combater as pragas máis severas e aumentar a rendibilidade e calidade das súas colleitas. Estamos seguros de que este 2023 levarán o premio á mellor produción se apostan por nós”, conclúe Toribio.