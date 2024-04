A Conferencia Española de Consellos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) organiza o 7 de maio -online e presencial en Madrid- o seminario “Ferramentas de comercialización e venda para adegas”, co que axudar a que as adegas adscritas a denominacións de orixe poidan aumentar os seus coñecementos e estar así mellor equipadas para afrontar un dos obxectivos máis difíciles e máis necesarios neste momento: vender máis e vender mellor.

Consciente de que o aumento da comercialización dos nosos viños e a profesionalización/especialización desta tarefa son necesidades consensuadas no sector, CECRV, a asociación que representa ás denominacións de orixe de viño no noso país, organizou un seminario de 4 horas e media de duración sobre ferramentas de comercialización e venda para adegas. Impartirao Álvaro Ribalta, un dos cinco españois que ostentan o título de Master of Wine, o maior recoñecemento formativo no sector do viño, e o único deles que se dedica especificamente á comercialización.

A formación terá lugar o 7 de maio, en horario de 10h a 14.30h, en Madrid, concretamente no auditorio de Espazo Rolda (Rolda de Segovia, 50). Está destinada a adegas e representantes das denominacións de orixe de viño e pode seguirse presencialmente ou en liña (en ambos os casos requírese inscrición previa). As dúas modalidades de participación son gratuítas -desde CECRV recoméndase a asistencia presencial, porque sempre garante un maior nivel de concentración e aproveitamento−.

O seminario permitirá dotar ás adegas das capacidades que se requiren hoxe en día para posicionarse e diferenciarse nun mercado altamente competitivo. Para iso, abordaranse, na parte inicial, aspectos como a importancia da historia para contar sobre os viños, sobre as persoas que hai detrás, sobre o territorio no que se producen ou sobre a filosofía vitivinícola, así como tamén as fichas técnicas sobre o produto ou a información que se debe ter en conta para presentar tanto os viños, como a adega, e o seu enfoque en función dos diferentes formatos e soportes nos que debe presentarse (web, redes, a propia etiqueta…).

Seguidamente, trataranse conceptos clave para a venda, como as decisións estratéxicas que a adega debe adoptar nesta tarefa, a arquitectura de gama, a elección de prezos de cada un dos viños… Tamén se proporcionará información sobre as diferentes formas de promoción da marca, tanto entre profesionais como entre o consumidor final. A acción contempla un bloque dedicado especificamente á venda, que se dividirá en dous apartados principais, o mercado doméstico e o de exportación, en cada un dos cales se tratarán temas como a disxuntiva entre a elección de importadores/distribuidores, os tipos de canles de venda e as estratexias para seguir en cada mercado.

Para pechar este seminario e con motivo do Día Vino D.O. 2024, que terá lugar o 11 de maio, CECRV outorgará un recoñecemento a Lacrima Terrae, polo seu labor para achegar o mundo do viño á xente e particularmente a novos perfís de consumidores desde unha óptica singular e co gozar e a sinxeleza como eixos. Recollerán este premio Alba e Sofía Atienza, as fundadoras deste proxecto. Máis información, programa e inscricións no seminario, nesta ligazón.

Para ampliar esta información, pode contactar con: Jesús Moura Cayetano, coordinador xeral de CECRV. Tel.: +34 683 598 029. E-mail: jmoracayetano@cecrv.org

Sobre CECRV:

A Conferencia Española de Consellos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) é a asociación sen ánimo de lucro que representa ás denominacións de orixe de viño ante a Administración Xeral do Estado e ante as institucións da Unión Europea, recoñecida polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación como interlocutor da Administración en materia de figuras de calidade. CECRV forma parte tamén da European Federation of Origin Wines (EFOW), xunto ás organizacións representativas das indicacións xeográficas do resto de grandes países produtores europeos (Francia, Italia e Portugal, ademais de España).