Repetición de prezos en Amio

O mercado de Amio deste mércores 6 estivo marcado polos dous festivos desta semana, o que levou a que no recinto só entrasen 1.250 cabezas de gando, un 27% menos que a semana anterior. Por categorías, houbo 1.035 cabezas de vacún menor, 88 de vacún grande e 82 de vacún mediano. Non houbo cambios significativos no prezo do gando, segundo a organización da feira.

En canto ás cotizacións de Ternera Gallega marcadas na Mesa de Prezos, acordouse a repetición de valores en todas as categorías e calidades.

