Peticións de corredores seguros para a saída de carne dos matadoiros e a chegada de pensos ás granxas

A Consellería do Medio Rural e as industrias cárnicas demandan ao goberno central medidas para paliar as consecuencias do paro do transporte, así como unha suba de prezos dos bens producidos polo sector

As peticións xiran en torno á alimentación para o gando, a saída de carnes do matadoiro e a subida de prezos dos produtos