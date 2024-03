Os enxeñeiros técnicos agrícolas propoñen unha maior colaboración cos concellos para o desenvolvemento do rural

O Consello Xeral de Colexios de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas de España reuniuse o pasado martes coa Federación Española de Municipios e Provincias, na rúa Nuncio, Madrid. Na reunión participou, por parte da Femp, Jaime Carnicero da Cámara, (Director Xeral de Organicación e Recursos) e, Daniel Fernández Rodríguez, Subdirector e Secretario da Comisión de Función Pública e Recursos Humanos, participando por parte do Consello Xeral de Agrícolas, Samuel Sanz Camaño, Secretario Técnico, e Marcos Vázquez Marey, Presidente do Colexio de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas de Lugo e traballador público da administración local (en excedencia) con 25 anos de servizo.

A reunión desenvolveuse nun ambiente de entendemento e cordialidade destacables, e os asuntos que se trataron, foron os seguintes: ofrecemento do Consello Xeral a colaborar achegando coñecemento directo do territorio ao mundo local, e tamén, participación dos técnicos con formación agronómica na concesión de licenzas de actividades que teñan que ver con actividades agrícolas e/ou gandeiras, debido á súa formación técnica e vocación, que lles confire unha bagaxe sociolóxica que pode favorecer a conservación de actividade no medio rural, e, ao mesmo tempo mellorar o equilibrio entre a terra e a xente. Coincidiuse na necesidade de facilitar a actividade no campo, tomando como base os chans rústicos de proteccións agropecuarias, para o que, no canto, no como e no onde se poden realizar os coñecementos dos enxeñeiros agrícolas son piar fundamental. Tamén, na importancia de mancomunar servizos desde as Deputacións Provinciais.

Este proceso de achegamento iniciou coa reunión telemática mantida entre o Presidente dá Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), D. Alberto Varela Paz, e os Presidentes dos Colexios de Enxeñeiros Agrícolas de Galicia, D. Manuel Rojo López, por Ourense, D. Rafael Muíños Moreno, pola Coruña e Pontevedra, e D. Marcos Vázquez Marey, por Lugo, ás 10 da mañá do día 17 de novembro de 2020, e continuou, con outra reunión na reunión mantida o 9 de febreiro de 2023 entre o Subdirector e Secretario da Comisión de Función Pública e Recursos Humanos da Federación Española de Municipios e Provincias, D. Daniel Fernández Rodríguez, e por parte deste Consello Xeral de Enxeñeiros Agrícolas o Vicepresidente, Carlos Gilarranz Casado, Marcos Vázquez Marey e Samuel Sanz Camaño.

En resumo, o obxectivo é o seguinte: Como poden os Enxeñeiros Técnicos Agrícolas ser máis útiles ás entidades locais? E quérese empezar a materializar apoiándose nos seguintes puntos:

Os técnicos agrícolas poden, polas súas competencias regradas, realizar tarefas máis diversas nun municipio, especialmente se é rural, que calquera outro grupo de técnicos, xa que poden realizar, ademais de tarefas que parecen obvias, outras de topografía, medicións avanzadas e complexos, informes (periciais), proxectos varios (construcións e edificacións, excepto para uso residencial e outros usos específicos) camiños, pontes, fraccionamentos, direccións de construción, cálculo de estruturas, cálculo de iluminación eléctrica ou liñas de distribución, proxectos ambientais, proxectos de calquera especie de planta produtiva ou decorativa, e moitas outras.

Ademais, calquera técnico agrícola, pola súa vocación, pode mediar nun conflito de intereses entre unha Lei, unha Orde ou un Regulamento relacionado co mundo rural, e alguén que se vexa prexudicado por iso, tratando de evitar un “non” por resposta, buscando alternativas, tratando de corrixir situacións ou evitando o bloqueo e a perda de oportunidades para emprender nas zonas rurais.

En base ao indicado e o tratado nas reunións, propoñemos establecer unha canle de comunicación entre o mundo local e os Enxeñeiros Agrícolas, mediante unha colaboración continua entre FEMP e o Consello Xeral de Enxeñeiros Agrícolas de España, para consultas rápidas, e xeración de ideas latentes que eviten bloqueos e extravíos de oportunidades á hora de emprender ou manter proxectos en zonas rurais.

Para ese fin poderíase subscribir un convenio entre as dúas entidades (Consello Enxeñería Agrícola – FEMP) co fin de saber que problemas están a padecerse nas zonas rurais e propoñer solucións aos mesmos. Hai que pensar que España ten 15.000 técnicos agrícolas colexiados repartidos por todo o territorio. É difícil, por non dicir imposible, atopar outro colectivo profesional (docencia e sanidade aparte) cun despregamento tan estendido por todo o territorio.

En base a este convenio, poderíanse promover actividades de formación, que xeren prácticas dentro de entidades locais; xornadas de divulgación, con relatoras da enxeñería agrícola, e labores de asesoramento para sensibilizar ás devanditas entidades locais.

Por outra banda, o Consello Xeral comprométese a formar parte da rede Axenda 2030 da FEMP coa figura de Socio colaborador, para axudar en todo o que estea nas nosas mans para conseguir os obxectivos da Axenda.