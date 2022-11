O queixo de orixe nacional reivindica os seus valores nutricionais e gastronómicos coa campaña “Quesea”, impulsada por InLac

A Organización Interprofesional Láctea (InLac) está convencida do papel que o queixo pode e debe ter nos nosos hábitos de consumo, sen esquecer que se trata dunha xoia gastronómica, un dos máximos expoñentes da dieta mediterránea e, mesmo, emblema da ‘Marca España’. Por iso está a impulsar a campaña de divulgación “Quesea”, co obxectivo de dar a coñecer a enorme variedade, prestixio e valores dos queixos de orixe nacional.

Entre outros aspectos, o queixo contén proteínas de alto valor biolóxico e calcio, que é un dos minerais máis importantes para o corpo humano; precisamente, o queixo é un dos alimentos que o alberga en maior concentración. Este mineral axuda a formar e manter os dentes e os ósos sans, pero tamén é esencial para o funcionamento do sistema nervioso e muscular. Ademais, axuda a que o sangue circule a través dos vasos sanguíneos e a liberar hormonas e encimas que inflúen en case todas as funcións do organismo.

Os queixos son fonte de antioxidantes naturais, proteínas e micronutrientes. Diversos estudos publicados en revistas científicas (The American Journal of Clinical Nutrition, The Lancet, Advances in Nutrition…) demostraron ademais que a inxesta de queixo non afecta á saúde cardíaca, como erroneamente críase hai anos, e mesmo reduce as enfermidades asociadas.

Non cabe dúbida. Os expertos no ámbito da nutrición e a saúde recomendan consumir lácteos de maneira regular e o queixo é un deles. Non en balde, este alimento é rico en vitaminas A e D, que axudan ao corpo na realización de procesos clave, a absorber o calcio e a manter os ósos e os dentes sans. O queixo tamén é rico en vitaminas do grupo B, entre as que destaca a B12, a B9 (ácido fólico), a B1 (tiamina) ou a B2 (riboflavina). E ademais, están riquísimos.

O queixo e as tres racións de lácteos ao día

Tal e como subliñan desde o Comité Científico de InLac, integrado por expertos en farmacia, nutrición, e pediatría, o consumo de queixo é desexable e sempre será aceptable para computar as 3 racións de lácteos que debemos tomar por día, de media, segundo marcan as principais guías de alimentación e tamén a Fundación Española de la Nutrición, pois existe un amplo consenso entre a comunidade médica e científica que apunta a necesidade de consumir 3 lácteos ao día en todas as idades, desde a nenez ata a idade avanzada.

A recomendación xeral é consumir entre 2 e 3 racións de lácteos ó día. No caso de embarazadas, mulleres lactantes, adolescentes, deportistas ou anciáns, aconséllanse entre 3 e 4

Así, o recomendado é inxerir entre 2 e 3 racións se falamos de nenos e adultos e entre 3 e 4 no caso de embarazadas, mulleres lactantes, adolescentes, deportistas ou anciáns.

Ademais, recentes estudos atoparon beneficios para a saúde e para o control de peso na graxa do leite. Por tanto, os consumidores preocupados pola saúde non teñen por que optar sempre por produtos light.

E é que ningún alimento engorda, como produto illado; o que leva a un incremento de peso é o total do consumido a longo prazo, especialmente cando se toman máis calorías das que se gastan.

