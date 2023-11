New Holland presenta a súa segadora de última xeración, a CR11 deseñada para reducir o custo total de recolección

O fabricante New Holland presenta a segadora CR11 que será o seu buque insignia dentro da última xeración de máquinas cosechadoras. A nova segadora CR11 baséase nas prestacións da actual liña emblemática CR, encabezada pola CR10.90, que ostenta o récord mundial de recolección. O novo modelo tivo a súa primeira presentación pública na feira Agritécnica 2023 e producirase no Centro de Excelencia para a Recollida de New Holland en Zedelgem, Bélxica. A segadora presenta un redeseño total para ofrecer unha produtividade notablemente maior, cunha perda de gran próxima a cero, unha xestión de residuos perfecta e un incremento na automatización para a redución de custos na sega.

Nun gran avance na recollida de alta capacidade, New Holland Agriculture presenta en Agritechnica 2023 a nova CR11, que incorpora novas tecnoloxías de vangarda que axudarán aos grandes produtores de cereais a reducir o custo total da colleita, así como a aumentar a súa rendibilidade.

A nova segadora deseñouse —e producirase— no centro de Excelencia para a Recollida de New Holland en Zedelgem, Bélxica. Grazas ás funcións de automatización máis avanzadas, ofrecerá novos niveis de produtividade, reducirá case a cero as perdas de gran, achegando a mellor calidade do mesmo e unha xestión perfecta dos residuos.

A nova CR11 baséase no éxito da actual gama de segadoras insignia de New Holland, encabezada pola CR10.90, que ostentou o récord mundial de tonelaxe de trigo cultivado en oito horas —797,656 toneladas— durante case unha década, desde o 15 de agosto de 2014. Mentres nos achegamos ao 50 aniversario da innovadora tecnoloxía Twin Rotor™ de New Holland en 2025, a nova CR11 tamén destacará a vantaxe dese concepto que revolucionou a forma de cultivar dos agricultores e que agora forma parte do ADN de New Holland. Grazas á tecnoloxía Twin Rotor a nova CR pode ofrecer a máxima produtividade co índice de grans partidos màs baixo do mercado.

New Holland deseñou a nova CR anticipándose á forma en que seguirá evolucionando a recolección e en resposta aos comentarios dos clientes que buscan maior capacidade, maior rendemento e máxima calidade do gran. Conscientes de que os cultivos de maior rendemento e as condicións meteorolóxicas imprevisibles poden afectar tanto á colleita dunha campaña como á da seguinte, os enxeñeiros de New Holland propuxéronse deseñar unha máquina que puidese desenvolver plenamente o seu papel á hora de ofrecer a máxima produtividade e limpar os campos con rapidez para garantir a mellor calidade e que o establecemento dos cultivos do ano seguinte puidese realizarse a tempo e en boas condicións.

Catro piares para establecer un novo estándar na recollida

Más produtividade, perdas case nulas, unha xestión máis eficaz dos residuos e unha redución significativa dos tempos de inactividade son os catro piares sobre os que se proxectou a CR11, co obxectivo superior xeneral de reducir o custo total da colleita. Co seu motor C16 de 775 CV, os rotores de 2×24 polgadas, unha tolva de gran de 20.000 litros e un ritmo de descarga de 210 L/segundo, a CR11 aumenta a produtividade ata niveis nunca vistos.

Os enxeñeiros de New Holland traballaron co obxectivo de crear unha segadora con cero perdas, para o que desenvolveron un dobre caixón de limpeza moito máis grande e totalmente automatizado, con control de distribución transversal. De feito o Twin Clean vén con dous sistemas de limpeza uno detrás do outro, con 2 cribas superiores, 2 cribas inferiores, 2 infinidades de gran limpo e 2 xogos de sensores de presión para medir a carga. Como primicia na industria, o novo Twin Clean está totalmente automatizado para garantir unha distribución transversal uniforme da limpeza, para unha capacidade máxima con niveis de perdas próximas a cero.

A xestión de residuos, totalmente nova, inclúe un novo sistema de picador e esparexedor de refugallo, deseñado para garantir a mellor calidade de picado e unha dispersión uniforme dos residuos en anchuras de corte de ata 18 metros (60 pés). O galardoado sistema de radar Intellispread, merecedor dunha Medalla de Prata á Innovación en Agritechnica 2022, automatiza o control do esparexido para garantir unha cobertura completa e uniforme dos residuos detrás da segadora, con independencia dos efectos do vento, o tipo de cultivo ou as condicións de humidade.

Deseñouse un novo procedemento de desbloqueo totalmente automatizado para reducir o tempo de inactividade. Aínda que a nova segadora CR11 está preparada para ser esixida e ofrecer o máximo rendemento, New Holland recoñece que é imposible eliminar por completo calquera risco de obstrución. No caso improbable de que a segadora atranque, o procedemento de desbloqueo automático guiará ao operador a través dun procedemento de desconexión, de forma que poida despexar a segadora en cuestión de minutos en lugar de horas e, o que é máis importante, sen saír da cabina e sen esforzo físico.

Dado que reduce notablemente o tempo de inactividade provocado por situacións deste tipo, o investidor automatizado axuda e anima ao operador para explotar todo o potencial de capacidade da segadora sen temor a que se bloquee. Ademais de fomentar a confianza do operador e proporcionarlle tranquilidade, esta función aumenta a seguridade mentres se elimina unha obstrución, xa que ninguén abandona a cabina durante o proceso automatizado de desconexión. A simplicidade da fiable transmisión da segadora, cun 25% menos de compoñentes de transmisión e a eliminación de todas as transmisións de cadea, contribúe a evitar os tempos de inactividade.

A CR11 tamén montará a nova pantalla Intelliview 12 e o sistema de guiado IntelliSteer™, xunto con outras funcións esenciais para a agricultura de precisión, como a telemática e a visualización remota da pantalla. Ademais, NutriSense™ vén cun sensor NIR que supervisa a calidade dos cultivos mediante o uso de luz infravermella próxima para analizar nutrientes, como o contido de proteínas, amidón e aceite, ademais dos niveis de humidade, e pode crear mapas destes para unha análise agronómica máis profundo.

Cambios visibles

Algunhas características da nova cosechadora poderanse apreciar na máquina exposta en Agritechnica. A nova segadora presenta un deseño completamente novo, que combina unha estética de primeira calidade coa forma e funcionalidade. As múltiples melloras da cabina proporcionan vantaxes adicionais en confort e control. Tamén se pode ver o novo cabezal de 15 m (50 pés) fabricado por MacDon para New Holland, que aumenta a produtividade xeral e a eficacia no campo. Tendo en conta as tendencias de redución da compactación do chan en combinación coas normas sobre anchura de transporte, a CR11 ofrece unha gama de cadeas máis largas e pneumáticos máis grandes.

A máquina que se presentará en Agritechnica estará equipada con pneumáticos Michelin (Michelin Cerexbib 2) tamaño 900/65R46 cun diámetro de 2,32 m. Trátase dun desenvolvemento conxunto entre New Holland e Michelin. É a primeira vez que se utiliza este novo tamaño de pneumático nunha segadora de calquera tipo. A pegada longa e a maior tracción proporcionan unha compactación do chan reducida sen precedentes na colleita.

A estreita colaboración entre os equipos de deseño industrial e enxeñería, xunto cos especialistas de produto e márketing da marca, deu como resultado un deseño centrado nas necesidades do cliente. O resultado é un deseño emblemático, renovado e elegante. A fluidez da colleita queda subliñada nos paneis exteriores da carrocería polo dinámico ton azul que percorre a carrocería a través das distintas funcións.