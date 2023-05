Demotour da gama de tractores Ferrari en Rías Baixas

A gama de tractores Ferrari desenvolveu unha xornada de demostración esta primavera en Rías Baixas da man do seu distribuidor 𝐓𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐀𝐫𝐭𝐮𝐫𝐨, 𝐒.𝐋. “Puidemos mostrar cales son as virtudes de toda a gama de tractor 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐚𝐫𝐢 no cultivo da viña, as vantaxes do traballo en posición invertida da plataforma de condución dos modelos reversibles e mesmo como os nosos tractores son imprescindibles para tarefas auxiliares, como é a roza de perímetros ou zonas forestais”, explican desde a marca.

Ao redor de 𝟓𝟎 𝐚𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 á xornada recibiron información técnica de primeira man, antes do inicio do traballo en campo. Unha vez se explicou todo o equipamento para cada modelo, con indicacións da súa tecnoloxía, procedeuse a ver todo o potencial da maquinaria nunha parcela de viña en espaldera.

Nese contexto, modelos como o 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐦 𝟔𝟎 𝐝𝐞 𝟒𝟗 𝐂𝐕 foron capaces de mover máquinas de atomizado pesadas, o que demostra a súa versatilidade. Ademais, este mesmo modelo en versión reversible serviu para probar o traballo auxiliar de elevación cun palet voluminoso e gran número de caixas (traballo habitual no cultivo de viña ou árbores froiteiras).

Pero quizais a estrela da gama de Ferrari sexa o 𝐌𝐢𝐳𝐚𝐫 𝟕𝟎 𝐃𝐮𝐚𝐥𝐬𝐭𝐞𝐞𝐫® 𝐝𝐞 𝟔𝟑 𝐂𝐕, no que se viu a gran capacidade de xiro dos modelos con sistema de dirección dobre e o aforro de manobras nos cambios de fileira.

É un modelo no que, grazas á nova tecnoloxía 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐂𝐥𝐮𝐭𝐜𝐡 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦, os asistentes puideron testear o embrague manual, que permite cambiar de marcha cun botón na panca, sen pisar o embrague.

Outra liña de tractores da demostración foron os 𝐒𝐭𝐞𝐥𝐥𝐚𝐫 𝟖𝟓 𝐑𝐒 𝐒𝐃𝐓 𝐝𝐞 𝟕𝟓 𝐂𝐕, que mostraron gran capacidade de tiro. Este tractor destaca tamén por un posto de condución extremadamente baixo e ofrece un prezo competitivo, polo que é coñecido como o Top Low Cost.

Aos Stellar axustáronselles diferentes apeiros:

• Unha gran rozadora de martelos para mostrar a gran capacidade de roza en zonas boscosas de paso difícil. O tractor desprazouse sen ningún tipo de dificultade e conseguiuse un acabado de primeira calidade.

• Un intercepas dobre e hidráulico, apeiro cada vez máis demandado nesta zona e en auxe noutras zonas do país.

• Un atomizador de 1000 litros.