Galicia triunfa nos premios Alimentos de España: Os queixos de Pazo de Anzuxao e de Airas Moniz e o viño de Bodegas Campante fanse cos máximos galardóns

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación concedeu os premios Alimentos de España aos mellores viños, os mellores queixos e á mellor bebida espirituosa con indicación xeográfica deste 2023. Este último é un galardón de recente creación que se outorga por primeira vez.

Premio Alimentos de España Mellores Viños:

O Premio Alimentos de España Mellores Viños 2023 contou por primeira vez nesta convocatoria con cinco modalidades. A concesión destes galardóns foi outorgada por un xurado formado por persoas de recoñecido prestixio no sector vitivinícola, que elixiron os gañadores de entre os mellores puntuados no Concurso Internacional Bacchus e que se presentaron á convocatoria. Os gañadores desta edición foron:

-Modalidade Viño Tinto: Gaudium 2018, pertencente á Denominación de Orixe Cualificada Rioxa, de Unión Vitivinícola, de Cenicero (A Rioxa).

-Modalidade Viño Branco: Telleira Godello 2022, pertencente á Denominación de Orixe Ribeiro, de Adegas Campante, de Toén (Ourense).

-Modalidade Viño Rosado: Salvueros Rosado 2022, pertencente á Denominación de Orixe Cigales, de Bodegas Hijos de Marcos Gómez, de Mucientes (Valladolid).

-Modalidade Viño Espumoso: Gran Reserva Brut Nature 2016, pertencente á Denominación de Orixe Cava, de Rovellats, de Sant Martí Sarroca (Barcelona).

-Modalidade Viño de Licor: Noé PX, pertencente á Denominación de Orixe Jerez-Xérès-Sherry, de González Byass, de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Premio Alimentos de España Mellores Queixos

O proceso para determinar aos gañadores do Premio Alimentos de España Mellores Queixos levouse a cabo no Laboratorio Arbitral Agroalimentario de Santander. “Don Apolonio Añejo Reserva”, presentado por Quesos Don Apolonio, de Malagón (Cidade Real), distinguido como mellor queixo de ovella, recibiu o Premio Especial Alimentos de España, ao obter a mellor puntuación organoléptica da cata cega de todas as modalidades.

Os premios concedidos para o resto das modalidades son:

-Modalidade “Mellor Queixo de vaca”: Pazo de Anzuxao, Denominación de Orixe Protexida Queixo tetilla, de Lácteos Anzuxao, de Lalín (Pontevedra).

-Modalidade “Mellor Queixo de cabra”: Maxorata, Denominación de Orixe Protexida Queso Majorero, de Grupo Ganaderos de Forteventura, de Puerto del Rosario (As Palmas).

-Modalidade “Mellor Queixo de mestura”: Los Cameros, de Lácteos Martínez, de Haro (A Rioxa).

-Modalidade “Mellor Queixo con mofos ou queixo azul”: Savel, de Airas Moniz, de Chantada (Lugo).

Con estes galardóns o ministerio quere recoñecer o labor do sector agroalimentario e pór en valor e promocionar os produtos nacionais. Estes premios tamén queren promover e estimular aos diferentes elementos da cadea alimentaria, recoñecer o esforzo comercializador, innovador, de desenvolvemento rural e coidado do medio ambiente, e na elaboración dos alimentos de calidade.

Premio Alimentos de España Mellor Bebida Espirituosa con Indicación Xeográfica

O novo Premio Alimentos de España Mellor Bebida Espirituosa con Indicación Xeográfica foi outorgado a “1866, Brandy de Xerez Solera Gran Reserva”, da Indicación Xeográfica Brandy de Xerez, presentado polo Grupo Osborne.

As bases establecidas para a entrega deste premio foron desde unha cata cega, cun panel composto de expertos catadores, até a consideración de aspectos como o esforzo comercializador e innovador da empresa, o valor engadido sobre a agricultura local, o medio rural e os seus habitantes, a sustentabilidade, así como a súa contribución á imaxe dos alimentos de España.