‘É leite, é Leyma’: O relanzamento dunha marca emblemática para Galicia que cumpre 60 anos

Leyma, empresa que forma parte do Grupo Lence desde 2005, presenta a súa nova campaña, É leite, é Leyma, na que pon en valor a importancia de levar acompañando durante as últimas seis décadas ás familias e á sociedade galega e tendo a honra de ser “o leite de Galicia por excelencia”.

Esta ambiciosa aposta de Leyma no contexto do seu 60 aniversario e o lanzamento do seu novo packaging, terá repercusión en todo tipo de formatos e dispositivos: desde televisión, prensa online e papel, ata instalacións exteriores na vía pública.

Con É leite, é Leyma, ademais, a marca continúa fomentando o consumo de leite 100% galego nun momento de grandes incertezas para o sector lácteo debido á escaseza de materia prima. A aposta pola produción e transformación de leite de ganderías galegas é para Leyma a forma de vertebrar ao territorio.

“Leyma leva traballando con ganderías familiares galegas máis de 60 anos, creando valor para o rural e para Galicia”, explicou a CEO da compañía, Carmen Lence. “Estamos orgullosos da diferenza que achega esta empresa no sector lácteo, e queremos concienciar aos consumidores e á sociedade galega da necesidade de apoiar ao sector lácteo galego, importantísimo para a nosa economía e para a soberanía alimentaria da nosa rexión”, relatou.

Compromiso coa orixe e a tradición

Leyma presentou recentemente o seu novo packaging, co que recupera a súa emblemática vaca que acompañou á marca desde a súa creación en 1962, cando inaugurou a súa primeira central leiteira na Coruña. Agora, co inicio de 2023, presenta a campaña É leite, é Leyma, que contén unha peza audiovisual coa que evoca a historia da compañía acompañando ás familias nos seus fogares desde hai décadas.

“Leyma conta cunha gran tradición e recoñecemento entre as marcas lácteas, sendo parte da vida diaria de moitas familias da nosa comunidade, tal e como mostramos na campaña”, destacou Carmen Lence. “É leite, é Leyma pon en valor que Leyma é o leite galego por excelencia”, sentenciou Carmen Lence.

“Continuaremos apostando polo leite 100% gallego a pesar da escaseza provocada polo descenso de produción no campo”

O Grupo Lence, a pesar da escaseza de materia prima no campo, segue apostando polo leite 100% galego, comprando e envasando só leite procedente de ganderías galegas. “A situación tenderá a normalizarse e pouco a pouco recuperarase a produción, aínda que o mercado seguirá tensionado durante varios meses, xa que leva un tempo o que as xatas que se están criando hoxe se convirtan en vacas produtoras de leite”, sinala Carmen Lence.

A pesar desta circunstancia, o Grupo Lence non prevé en ningún momento que haxa “desabastecemento dun ben tan necesario”, pero a responsable da empresa que envasa como principais marcas Río de Galicia e Leyma considera que a “sociedade ten que ser consciente do que supón producir un litro de leite”.

O grupo Lence recolle perto de 300 millóns de litros de leite ao ano en 350 ganderías galegas

A compañía, que manexa case 300 millóns de litros de leite comercializados ao ano, é a única empresa galega entre as 6 empresas lácteas máis grandes de España. “Somos unha empresa comprometida con crear unha diferenza positiva para a nosa comunidade, mantendo a nosa forza produtiva en Galicia, colaborando con ganderías familiares galegas. O rural ten un gran futuro se conseguimos facelo atractivo para a seguinte xeración”, sentencia a presidenta do Grupo Lence, Carmen Lence.

Previsión de que o prezo do leite continúe subindo

A desigualdade existente neste momenton entre oferta e demanda de leite non está a ser o único problema á hora de encarar as circunstancias actuais, xa que “a espiral inflacionaria fixo que 2022 fose un ano duro, con constantes subidas do prezo do leite en orixe que non se puideron trasladar na súa totalidade aos nosos clientes. De feito, o leite no campo subiu máis dun 45%, pero a previsión é que a alza interanual alcance o 70%”, comenta Carmen Lence con respecto á situación dos prezos do leite en orixe, mentres que “o aumento de prezo no lineal foi próximo ao 27%, unha cifra elevada, pero case 20 puntos inferior á alza de prezo no campo”, explica. “Isto pon ás empresas nunha situación de ter que mellorar a eficiencia para poder manter a rendibilidade”, expón a presidenta do Grupo Lence.

O leite no campo subiu máis dun 45%, pero a previsión é que a alza interanual alcance o 70%

A compañía, que conta con tres plantas de produción e traballa diariamente con máis de 350 explotacións gandeiras do rural galego, o 75% dun tamaño mediano e pequeno, compra e transforma toda a súa produción en Galicia, sendo a terceira empresa compradora por volume de recollida de leite na comunidade, o que a convirte nunha empresa clave para o sector lácteo galego.

“Segundo o último informe sectorial elaborado polo Observatorio Galego de Calidade Alimentaria, Galicia consolídase como primeira comunidade produtora de leite de España. Hai que ter en conta que produce máis do 40% do leite que se consome en España”, lembra Carmen Lence.