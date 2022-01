Delagro presenta Blue Star: fertilizantes bioestimulantes de última xeración que coidan do solo e do peto

A cooperativa de segundo grao Delagro anuncia o lanzamento da nova gama de fertilizantes bioestimulantes Blue Star. Un innovador produto desenvolvido en colaboración coa multinacional norteamericana Alltech, que ofrece resultados de última xeración e adáptase ás necesidades específicas dos solos e cultivos do norte de España.

Javier Caneda, responsable da área de Produción Vexetal en Delagro, foi o encargado de presentar este venres a nova gama, xunto a Pedro Palazón de Ideagro (desenvolvemento de produtos agroalimentarios) e a Agustín Murillo de Alltech (multinacional líder en saúde animal e vexetal), nun encontro telemático ao que se conectaron gran parte dos equipos técnicos e comerciais das cooperativas socias. Durante a xornada, Caneda destacou as características de Blue Star, as súas propiedades microbiolóxicas e os seus beneficios, así como a importancia de adecuar e velar pola simbiose adoito-planta para obter uns resultados óptimos, tanto en termos de calidade como de eficiencia e cumprimento normativo.

“Grazas a un proceso de desenvolvemento conxunto, obtivemos un fertilizante bioestimulante que achega nutrientes específicos e bacterias adaptadas á acidez do solo que caracteriza os cultivos do norte de España. Ao mellorar a eficiencia das plantas na captación e aproveitamento dos nutrientes dispoñibles no chan, estes fertilizantes contribúen a unha agricultura máis sustentable, reducindo as emisións, a pegada de carbono e as perdas de nutrientes non aproveitados. Desta forma, conseguimos adiantarnos ás novas esixencias ambientais contidas na Política Agraria Común (PAC) e a estratexia da Granxa á Mesa, así como o Real Decreto de Nutrición Sustentable, cuxa publicación é inminente”, detalla Javier Caneda.

“En Delagro estamos plenamente comprometidos, en primeiro lugar, coas demandas das nosas cooperativas socias, e, en segundo lugar, coa protección do medio ambiente e a conservación do solo, que constitúe o noso medio de vida. A dispoñibilidade de produtos innovadores como Blue Star permitiranos satisfacer amplamente ambos os obxectivos: reducir o impacto ambiental da actividade agraria e ofrecer aos agricultores fertilizantes de calidade e gran valor engadido”, engade.

Doutra banda, Caneda destacou tamén o aforro que supón o uso destes novos fertilizantes bioestimulantes, ao incorporar a tecnoloxía CONTRIBUTE®, desenvolvida pola multinacional estadounidense Alltech. “Con esta nova tecnoloxía podemos aumentar a dispoñibilidade dos nutrientes nos cultivos e ademais estimular á planta para que teña unha maior absorción. Isto tradúcese nunha redución de custos grazas a estas bacterias que permiten aproveitar nutrientes que quedaran insolubles no chan, a fixar nitróxeno ambiente e a solubilizar o fósforo insoluble no solo. Así, evitamos ter que aplicar grandes cantidades de nutrientes convencionais, á vez que cumprimos coas novas esixencias europeas”.

Durante a xornada de presentación, tamén houbo tempo para ofrecer consellos prácticos sobre a aplicación do fertilizante bioestimulante Blue Star e o seu uso nos diferentes tipos de cultivo. “Pode ser aplicado directamente ao chan, ben sexa esparexido a voleo en superficie, en fondo ou localizado. En pradaría recoméndase a aplicación en fondo, na implantación do cultivo. No caso do millo, tamén debemos aplicalo en fondo, de forma previa á implantación; para horta, recoméndase unha aplicación ao comezo como abonado de fondo. Tamén está previsto desenvolver un fertilizante Blue Star específico para silvicultura, que se aplicará desde a parada invernal até a hinchazón das xemas”.

O resultado, segundo aseguraron desde Delagro, será visible na calidade dos cultivos, xa que a súa formulación consegue estimular o desenvolvemento e crecemento vexetativo das plantas, promovendo un maior desenvolvemento radicular e mellorando os parámetros de produción.

“En definitiva, estamos moi satisfeitos de poder ofrecer unha solución rendible, eficiente e respectuosa co medio ambiente, que nos permite ofrecer respostas de vangarda ás necesidades das nosas cooperativas socias e clientes. Queremos seguir sendo un provedor de referencia cun produto como Blue Star, que incorpora tecnoloxía de última xeración, optimizando a fertilización e os seus custos”, concluíu Javier Caneda.

Sobre Delagro S. Coop.

Delagro ten a súa orixe en tres cooperativas de segundo grao, Cica (Asturias), Sergacán (Cantabria) e Cecoop (Galicia), que en 1994 deciden unir esforzos e levar a cabo unha actividade comercial común e buscar sinerxías. A integración deste tres socios iniciais, dá como resultado que en 2005 naza Delagro, co obxectivo de converterse no mellor exemplo de integración cooperativa.

Cunha facturación que supera os 200 millóns d euros está integrada por máis de 23 entidades, algunhas delas de segundo grao, de Asturias, Cantabria e Galicia. Xuntas, achegan 37 cooperativas representadas, con case 26.000 familias asociadas, das que 17.000 son socios con actividade agraria. Un grupo que aposta pola innovación e que se converteu, desta maneira, nunha das máis importantes centrais de compras e distribución do norte de España.

Sobre Alltech

Alltech é unha compañía estadounidense dedicada a desenvolver produtos e solucións de base natural para os retos agrícolas e gandeiros que enfrontan os produtores de todo o mundo, co obxectivo de mellorar a saúde e o rendemento das persoas, os animais e as plantas a través da nutrición e a innovación científica.

Conta con máis de 6.000 traballadores a nivel mundial, dedicados a desenvolver solucións que sexan seguras para os animais, os consumidores e o medioambiente, o que se resume no principio ACE (Animal, Consumer, Environment) que rexe á multinacional.