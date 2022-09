Cursos de formación en Becerreá sobre reprodución no gando vacún

A Axencia Galega de Calidade Alimentaria, dependente da Consellería do Medio Rural, ten previsto celebrar este mes en Becerreá senllos cursos sobre as diferentes técnicas de reprodución no gando vacún. Os obradoiros impartiranse cun horario de mañá desde as 8,45 ata as 14,00 horas do 19 ao 22 de setembro e do 26 ao 29 do mesmo mes.

O programa destes cursos aborda unha serie de nocións sobre a reprodución de touros e vacas, así como técnicas de indución ao celo e inseminación artificial, que serán aplicadas na parte práctica da acción formativa. Ambos cursos finalizarán cunha visita o último día á sede de Xenética Fontao, en Lugo.

Os cursos tamén buscan que os alumnos saiban elixir as futuras reprodutoras e sementais en función do gando, e coñecer e saber realizar as diferentes técnicas de indución ao celo e inseminación artificial bovina.

A inscrición pode facerse a través de internet na seguinte ligazón: https://ovmediorural.xunta.gal/gl/consultas-publicas/accions-formativas

O coordinador poñerase en contacto coas persoas interesadas a través do correo electrónico comunicándolle se están ou non admitidas. Para consultar calquera dúbida, pode chamarse ao teléfono 982 828 367, ou enviarse un correo a cfea.becerrea@xunta.gal